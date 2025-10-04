Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Com postura firme e dominante, o Coritiba venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 nesta sexta-feira (3), no Couto Pereira, e reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com frio e chuva, a torcida compareceu em bom número e comemorou a vitória válida pela 30ª rodada.
O triunfo serviu também para encerrar a incômoda sequência negativa do Coxa em casa, onde havia conquistado apenas um resultado positivo nas últimas sete partidas. Agora, embalado por duas vitórias seguidas, o time chega aos 53 pontos e se aproxima ainda mais do acesso à Série A — segundo cálculos do matemático Tristão Garcia, a marca de 63 pontos deve garantir a vaga.
O Coritiba construiu a vitória ainda na etapa inicial. Superior em campo, abriu o placar com Gustavo Coutinho e ampliou com Iury Castilho, garantindo a vantagem antes do intervalo.
A situação do Botafogo-SP piorou quando o zagueiro Edson foi expulso após agredir Gustavo Coutinho com uma cotovelada. Na saída de campo, ainda atingiu Zeca com um tapa no rosto, o que gerou confusão e a entrada de reservas em campo.
Com um jogador a mais, o Coxa dominou o segundo tempo e manteve a pressão. Bruno Melo acertou o travessão em cabeceio e a equipe finalizou nove vezes, mostrando amplo controle da partida.
Mesmo sem Lucas Ronier, Mozart teve boas alternativas: promoveu as entradas de De Pena e Josué, além dos retornos de Alex Silva e Dellatorre. O goleiro Pedro Morisco praticamente não foi exigido, já que o adversário pouco criou perigo.
O resultado mantém o Coritiba na liderança com 53 pontos. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, quinta-feira (9), às 19h30, novamente no Couto Pereira. O Goiás, que encara o Volta Redonda neste sábado (4), pode igualar a pontuação, mas só ultrapassa o Coxa em caso de vitória com diferença de cinco gols no saldo. Do outro lado, o Botafogo-SP segue em situação delicada: ocupa a 18ª posição, com 29 pontos. O time agora mira a partida contra o Paysandu, marcada para terça-feira (7), às 21h35, em Ribeirão Preto.
FICHA TÉCNICA
Coritiba 2 x 0 Botafogo-SP
Série B – 30ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon Jacy e Bruno Melo (Alex Silva); Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez (De Pena) e Josué; Clayson, Iury Castilho (Everaldo) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart
Botafogo-SP Victor Souza; Jeferson, Edson, Villar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Leandro Maciel), Matheus Babrbosa (Alisson Cassiano) e Marquinho (Wesley); Alejo (Jonathan Cafú), Jefferson Nem (Matheus Régius) e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal
🗓️ Data e horário: , 3 de outubro de 2025, às 21h30.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
🚩 Assistentes: Gizelo Casaril (SC) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS).
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).
⚽ Gols: Gustavo Coutunho (14/1º) e Iury Castilho (37/1º).
🟨 Cartões Amarelos: Bruno Melo (CFC) ; Matheus Barbosa e Leandro Maciel (BFC).
🟥 Cartões Vermelhos: Edson (BFC).
🏟️ Público: 16.551 pessoas.
💸 Renda: R$ 290.775,00.
Fernando Plantes