Conth Contabilidade
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Com primeiro tempo incisivo e segunda etapa administrada, Coxa tem duelo tranquilo e seguro

25
JP Pacheco | CoritibaCoritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Com postura firme e dominante, o Coritiba venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 nesta sexta-feira (3), no Couto Pereira, e reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com frio e chuva, a torcida compareceu em bom número e comemorou a vitória válida pela 30ª rodada.

O triunfo serviu também para encerrar a incômoda sequência negativa do Coxa em casa, onde havia conquistado apenas um resultado positivo nas últimas sete partidas. Agora, embalado por duas vitórias seguidas, o time chega aos 53 pontos e se aproxima ainda mais do acesso à Série A — segundo cálculos do matemático Tristão Garcia, a marca de 63 pontos deve garantir a vaga.

O Coritiba construiu a vitória ainda na etapa inicial. Superior em campo, abriu o placar com Gustavo Coutinho e ampliou com Iury Castilho, garantindo a vantagem antes do intervalo.

A situação do Botafogo-SP piorou quando o zagueiro Edson foi expulso após agredir Gustavo Coutinho com uma cotovelada. Na saída de campo, ainda atingiu Zeca com um tapa no rosto, o que gerou confusão e a entrada de reservas em campo.

Com um jogador a mais, o Coxa dominou o segundo tempo e manteve a pressão. Bruno Melo acertou o travessão em cabeceio e a equipe finalizou nove vezes, mostrando amplo controle da partida.

Mesmo sem Lucas Ronier, Mozart teve boas alternativas: promoveu as entradas de De Pena e Josué, além dos retornos de Alex Silva e Dellatorre. O goleiro Pedro Morisco praticamente não foi exigido, já que o adversário pouco criou perigo.

O resultado mantém o Coritiba na liderança com 53 pontos. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, quinta-feira (9), às 19h30, novamente no Couto Pereira. O Goiás, que encara o Volta Redonda neste sábado (4), pode igualar a pontuação, mas só ultrapassa o Coxa em caso de vitória com diferença de cinco gols no saldo. Do outro lado, o Botafogo-SP segue em situação delicada: ocupa a 18ª posição, com 29 pontos. O time agora mira a partida contra o Paysandu, marcada para terça-feira (7), às 21h35, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2 x 0 Botafogo-SP

Série B – 30ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon Jacy e Bruno Melo (Alex Silva); Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez (De Pena) e Josué; Clayson, Iury Castilho (Everaldo) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart

Botafogo-SP Victor Souza; Jeferson, Edson, Villar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Leandro Maciel), Matheus Babrbosa (Alisson Cassiano) e Marquinho (Wesley); Alejo (Jonathan Cafú), Jefferson Nem (Matheus Régius) e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal

🗓️ Data e horário: , 3 de outubro de 2025, às 21h30.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

🚩 Assistentes: Gizelo Casaril (SC) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS).

🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).

⚽ Gols: Gustavo Coutunho (14/1º) e Iury Castilho (37/1º).

🟨 Cartões Amarelos: Bruno Melo (CFC) ; Matheus Barbosa e Leandro Maciel (BFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Edson (BFC).

🏟️ Público: 16.551 pessoas.

💸 Renda: R$ 290.775,00.


Tags:
Coritibacoxaalviverdebrasileiro B
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

João Rocha do PinheirinhoEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Furacão fez o gol no início da partida, salta para o terceiro lugar e agora seca Coritiba e NovorizontinoEsportes
Ler artigo
Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Com gols de Viveros, Julimar e Leozinho, Furacão ganha mais uma vez e está um ponto atrás do quarto colocadoEsportes
Ler artigo
Athletico vence Vila Nova, emplaca quinta vitória seguida

Athletico vence Vila Nova, emplaca quinta vitória seguida

Furacão encosta no G4 da Série BEsportes
Ler artigo
Com polêmica do VAR, Coritiba tropeça diante do América-MG

Com polêmica do VAR, Coritiba tropeça diante do América-MG

Coxa reclamou de um pênalti não marcado nos minutos finais e volta para casa na vice-liderança da Série BEsportes
Ler artigo
Athletico supera a Chapecoense e segue na briga pelo G4

Athletico supera a Chapecoense e segue na briga pelo G4

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba e Goiás empatam sem gols em duelo direto pela liderança da Série B

Coritiba e Goiás empatam sem gols em duelo direto pela liderança da Série B

Duelo de líderes da Série B não foi tão empolgante. Coxa foi quem atacou mais, mas não aproveitouEsportes
Ler artigo
Athletico é eliminado pelo Corinthians

Athletico é eliminado pelo Corinthians

Copa do BrasilEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Botafogo fora de casa e encosta no G4

Athletico vence o Botafogo fora de casa e encosta no G4

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba vence a Ferroviária com tranquilidade no Couto Pereira

Coritiba vence a Ferroviária com tranquilidade no Couto Pereira

Após quatro jogos, Coxa volta a ganhar no Couto Pereira e agora seca o Goiás na rodadaEsportes
Ler artigo
Brasil atropela o Chile no Maracanã

Brasil atropela o Chile no Maracanã

Com gols de Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães, Seleção vence por 3 a 0 e mantém embalo rumo à Copa do Mundo de...Esportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroBrasileirãoAthletico#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas