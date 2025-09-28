Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

O lutador João Rocha, morador do Pinheirinho, segue trilhando uma trajetória promissora no cenário das artes marciais. No dia 13 de setembro, ele conquistou sua terceira vitória consecutiva ao derrotar Mateus Morais no Avalanche Fight Championship (AFC), realizado em Campo Mourão.

Em entrevista à Gazeta do Bairro, Rocha relatou que a preparação para o combate foi intensa e estratégica. A equipe optou por neutralizar o ímpeto do adversário, que buscava o nocaute logo no primeiro round, e levou a luta para o chão, aplicando o jiu-jítsu com precisão. A tática funcionou e garantiu mais um triunfo ao jovem atleta.

“A gente colocou o nosso jogo, e isso garantiu a vitória. O apoio dos meus pais e dos treinadores foi fundamental para manter a calma e executar a estratégia com confiança”, afirmou.

Apoio dentro e fora do ringue

Rocha destacou o papel essencial da família em sua caminhada. Segundo ele, a mãe é responsável por cuidar da alimentação e ajudá-lo a manter o foco, enquanto o pai acompanha os treinos de perto e o incentiva a superar os limites.

Mesmo diante de dificuldades financeiras, o lutador contou com o apoio dos pais e da comunidade. Para arcar com as despesas da viagem, organizou uma rifa com ajuda de amigos, seguidores nas redes sociais e vizinhos.

A logística da luta também teve um toque coletivo. O grupo foi recebido em Campo Mourão por Jhonatan Avalanche, organizador do evento, e Rocha esteve acompanhado por Wesley André (seu irmão), Yabna N’Tchalá (atleta do PFL e considerado “um irmão de vida”), além de Vinícius Silva, companheiro de equipe que também subiu ao cage naquela noite.