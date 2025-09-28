Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

O Athletico segue em grande fase na Série B. Neste sábado (27), o Furacão superou o Operário por 1 a 0, na Arena da Baixada, com gol de Benavídez logo no início, e voltou ao G4 após 25 rodadas. Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou aos 48 pontos e ocupa a terceira colocação. Para se manter entre os quatro primeiros ao final da 28ª rodada, a equipe depende de tropeços de Coritiba e Novorizontino, que enfrentam Avaí e Vila Nova, respectivamente.

Do outro lado, o Operário perdeu uma invencibilidade de sete jogos e estacionou nos 39 pontos, em 11º lugar.

O jogo começou em ritmo acelerado, com os dois times buscando o ataque. O Operário assustou primeiro, em chute de Boschilia defendido por Santos. Mas logo na jogada seguinte, o Athletico abriu o marcador.

Aos 8 minutos, Patrick fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. Benavídez apareceu livre pelo lado oposto e testou firme para o fundo da rede.

O Rubro-Negro seguiu dominando as ações e chegou a balançar as redes novamente aos 23 minutos, em belo voleio de Leozinho após novo cruzamento de Patrick. Porém, o VAR anulou o lance por impedimento na origem da jogada. O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com chances para os dois lados, mas sem alterações no placar.

Na volta do intervalo, o Operário cresceu no jogo. Com postura mais agressiva e maior posse de bola, o time de Ponta Grossa controlou os primeiros 15 minutos da etapa final, mas não conseguiu criar chances claras.

Com as alterações de Alex de Souza, a equipe aumentou a pressão, mas abriu espaços para os contra-ataques do Athletico, que também não aproveitou as oportunidades.

Nos minutos finais, a partida ficou franca, com ataques de ambos os lados. O Furacão ainda esteve perto de ampliar com Julimar e Léo, mas parou nas defesas do goleiro adversário. Do outro lado, o Fantasma tentou reagir, mas Santos apareceu com segurança e garantiu mais três pontos para os donos da casa.

Foi a sétima vitória consecutiva do Athletico, que embalou de vez na Série B e retorna firme à briga pelo acesso.

Na sequência da competição, o Athletico enfrenta o Atlético-GO no próximo domingo (5), às 20h30, no estádio Antônio Accioly. Já o Operário recebe o Remo, no mesmo dia, às 16h, no Germano Krüger.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1 x 0 Operário

Série B – 29ª rodada

Athletico: Santos; Benavídez, Léo, Aguirre, Arthur Dias (Steven Mendoza) e Esquivel; Patrick (Raul) e Zapelli (Felipinho; Leozinho (Dudu), Luiz Fernando (Julimar) e Kevin Viveros Técnico: Odair Hellmann

Operário: Elias Curzel; Diogo Mateus (Thiaguinho) , Miranda, Jaime Giraldo e Cristiano; Índio (Daniel Amorim), Juan Zuluaga e Neto Paraíba (Pedro Vilhena); Boschilia; Léo Gaúcho (Ademilson) e Rodrigo Rodrigues (Kleiton Pego). Técnico: Alex

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 20h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: José Mendonca da Silva Junior (PR).

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR).

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

⚽ Gols: Benavídez (8/1º)

🟨 Cartões Amarelos: Benavídez, Patrick, Felipinho (CAP); Boschilia, Diogo Mateus, Giraldo (OPE).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 30.344.

💸 Renda: R$ 692.070,00



