Esportes

Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Série B

20
Crédito: Rui SantosCriciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

O Coritiba foi derrotado pelo Criciúma por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (25), no Couto Pereira, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado fez o Coxa cair para a terceira posição, com 47 pontos, enquanto a equipe catarinense assumiu a liderança, agora com 49.

No primeiro tempo, o Alviverde teve maior posse de bola e arriscou em finalizações, mas não conseguiu criar oportunidades claras de gol.

O Criciúma, apostou nas bolas aéreas e aos 32 minutos, Rodrigo abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Jhonata Robert. Três minutos depois, em novo lance pelo alto, Rodrigo escorou o lateral de Marcinho e Nicolas ampliou.

Vaiado pela torcida, o Coritiba voltou do intervalo pressionando. Logo aos 3 minutos, Sebás Gómez acertou a trave, e na sequência, Ronier finalizou com perigo.

Mas a reação parou por aí. O Criciúma encaixou a marcação e controlou a partida, que perdeu intensidade na etapa final.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Avaí, segunda-feira (29), às 19h30, na Ressacada. Já o Criciúma recebe o Paysandu no domingo (28), às 16h, no estádio Heriberto Hülse.



Ficha Técnica

Coritiba 0 x 2 Criciúma

Série B – 28ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser (Zeca), Jacy, Maicon e João Almeida (Bruno Melo); Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué, Vini Paulista (Clayson), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho (Iury Castilho). Técnico: Mozart


Criciúma: Alisson; Rodrigo Castan, Lucas Dias e Marcinho (Luiz Henrique); Felipinho, Matheus Trindade e Gui Lobo (Felipe Matheus); Jhonata Robert (Jean Carlos), Diego Gonçalves (Yan) e Nicolas (Benjamín Borasi). Técnico: Eduardo Baptista


🗓️ Data e horário: quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 19h.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP).

🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP).

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ Gols: Rodrigo Fagundes (33/1º), Nicolas (36/1º).

🟨 Cartões Amarelos: Josué, Lucas Ronier, Filipe Machado (CFC); Marcinho (CRI).

🏟️ Público: 16.403 pagantes/ 18.015 total.

Tags:
Coritiba#CuritibaCouto PereiraFutebol#Série BCampeonato BrasileiroCriciúma
Publicado em:
Atualizado em:

