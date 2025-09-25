Izzy Mais
Redão motos
Esportes

Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Com gols de Viveros, Julimar e Leozinho, Furacão ganha mais uma vez e está um ponto atrás do quarto colocado

24
Divulgação CAPAthletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

O Athletico segue embalado e mostrou mais uma vez sua força na Série B. Na noite desta quarta-feira (24), o Furacão bateu o Athletic por 3 a 0, na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG), pela 28ª rodada da competição. Foi o sexto triunfo seguido da equipe paranaense.

O placar foi aberto nos acréscimos do primeiro tempo, com Viveros aproveitando assistência de Luiz Fernando. Na etapa complementar, Julimar ampliou em cobrança de pênalti, e, já nos instantes finais, Leozinho fechou a conta com um golaço de falta.

O Athletic começou tentando se impor, criando as primeiras investidas ofensivas, enquanto o Athletico apostava nos contra-ataques. Aos 22 minutos, Luiz Fernando quase abriu o placar, mas a zaga mineira conseguiu cortar.

A partir daí, os visitantes passaram a dominar o jogo e pressionaram em busca do gol. Aos 27, Viveros e Dudu tiveram boas chances, mas pararam na defesa. A insistência, porém, foi recompensada nos acréscimos: Zapelli cruzou, Luiz Fernando ajeitou e Viveros finalizou na saída do goleiro, colocando o Furacão na frente.

Na volta do intervalo, o Athletico seguiu em cima e quase ampliou logo aos 3 minutos, mas o goleiro adversário evitou. O Athletic respondeu rapidamente e obrigou Santos a fazer grandes defesas, mantendo o time paranaense em vantagem.

Aos 26, Julimar foi derrubado na área. Após análise do VAR, o árbitro confirmou o pênalti. O próprio atacante cobrou e fez 2 a 0 aos 30 minutos.

Nos acréscimos, quando os donos da casa ainda tentavam reagir, Leozinho acertou uma cobrança de falta perfeita no ângulo, decretando a vitória.

Com o resultado, o Rubro-Negro alcança 45 pontos e aparece na 5ª colocação, apenas um atrás do G4. O Athletic, por sua vez, permanece em situação delicada, na 15ª posição, com 32 pontos.

Na sequência, o time paranaense recebe o Operário no sábado (27), às 20h30, na Arena da Baixada. Já os mineiros voltam a campo no domingo (28), quando visitam o Cuiabá, também às 20h30.

FICHA TÉCNICA

Athletic-MG 0 x 3 Athletico

Série B – 28ª rodada

Athletic-MG: Glauco; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro e Sandry (Alasson Carioca); Welinton Torrão (Kauan Lindes), Alessio da Cruz, Ronaldo Tavares e Luiz Filipe (Guilherme Cachoeira). Técnico: Rui Duarte.

Athletico-PR: Santos; Terán (Léo Pelé), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli (Felipinho), Patrick, Dudu (Leozinho) e Esquivel (Fernando); Luiz Fernando (Julimar) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de setembro de 2025, às 19h.

📍 Local: Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

🔎 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL).

🚩 Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL).

🖥️ VAR: Vinicius Furlan (SP).

⚽ Gols: Kevin Viveros (47/1º), Julimar (31/2º) e Leozinho (46/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Luiz Felipe, Sidimar, Marcelo Ajul, Sandry (ATH); Arthur Dias, Kevin Viveros (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.


