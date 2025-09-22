Athletico vence Vila Nova, emplaca quinta vitória seguida

O Athletico confirmou a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Vila Nova por 2 a 0, neste domingo (21), na Arena da Baixada, pela 27ª rodada.

Com o resultado, o Furacão chegou a cinco triunfos consecutivos e segue firme na briga pelo acesso.

O time paranaense dominou o primeiro tempo, controlando o meio de campo e limitando os goianos a apenas uma finalização.

O placar foi aberto logo aos 15 minutos, quando Benavídez cruzou da esquerda e Renan Peixoto se antecipou à marcação para cabecear no canto e balançar as redes.

Pouco depois, Esquivel quase ampliou em cobrança de falta, que explodiu no travessão.

Na etapa final, o Athletico diminuiu o ritmo e o Vila Nova conseguiu ganhar terreno, mas sem efetividade ofensiva.

O goleiro Halls chegou a trabalhar em finalizações de Dudu e Mendoza, mas o time visitante não conseguiu transformar as chances em gol.

O golpe final veio aos 38 minutos. Kevin Velasco cruzou da direita e Luiz Fernando, da entrada da área, pegou de primeira para marcar um belo gol e selar a vitória rubro-negra.

Com os três pontos, o Athletico chegou a 42 e assumiu a quinta posição, apenas um atrás do Novorizontino, que fecha o G4.

O próximo compromisso do Furacão será na quarta-feira (24), às 19h, contra o Athletic, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, pela 28ª rodada da Série B.









Ficha Técnica

Athletico 2 x 0 Vila Nova

Série B – 27ª rodada

Athletico: Santos; Terán, Arthur Dias e Aguirre; Benavidez, Dudu (Felipinho), Zapelli e Esquivel; Leozinho (Velasco), Julimar (Mendoza) e Renan Peixoto (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Pedro Romano; Higor (Jean Mota), João Vieira, Igor Henrique (Enzo) e Dodô (Gustavo Pajé); Bruno Xavier (Guilherme Parede) e Gabriel Poveda (Luan). Técnico: Paulo Turra.

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, às 18h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG).

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

⚽ Gols: Renan Peixoto (16/1º) e Luiz Fernando (37/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Esquivel, Mendoza e Velasco (CAP); João Vieira, Igor Henrique, Elias, Weverton (VNO).

🏟️ Público: 26.485 pessoas