Com polêmica do VAR, Coritiba tropeça diante do América-MG

O Coritiba foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0 na tarde deste domingo (21), no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol que definiu a partida saiu na segunda etapa, marcado por Miguelito. Com o resultado, o Coxa caiu para a vice-liderança, permanecendo com 47 pontos, um atrás do Goiás, que venceu no dia anterior. Já o América-MG comemorou o triunfo por sair da zona de rebaixamento, subindo para a 16ª posição, com 30 pontos.

O time mineiro começou melhor, pressionando no ataque, enquanto os paranaenses apostavam nos contra-golpes. A partir dos 20 minutos, porém, o Coxa equilibrou as ações e passou a criar mais perigo, esbarrando na grande atuação do goleiro Gustavo.

Aos 28 minutos, o arqueiro do Coelho fez linda defesa em chute de Lucas Ronier. Logo depois, salvou finalização de Vini Paulista. Na sequência, evitou o gol de Wallisson e viu Gustavo Coutinho carimbar a trave no rebote. Antes do intervalo, ainda defendeu mais duas bolas difíceis, garantindo o 0 a 0 no placar.

Na volta do intervalo, o América fez duas mudanças e cresceu no jogo. Apesar disso, o Coritiba manteve boa postura defensiva e também buscava o ataque, deixando o duelo equilibrado, mas com poucas oportunidades claras.

O gol da vitória veio aos 24 minutos: Thauan avançou pela esquerda, passou por Zeca e cruzou para Miguelito completar para a rede. Pouco depois, os mineiros chegaram a balançar novamente, mas o lance foi anulado após revisão do VAR por toque de mão de Júlio César.

Nos acréscimos, o Coxa tentou o empate e reclamou de pênalti em lance entre Jacy e o goleiro adversário. Após análise do VAR, aos 56 minutos, o árbitro manteve a decisão de campo e não assinalou a penalidade. Final: 1 a 0 para o América-MG.

Na sequência da competição, o Coritiba volta a campo na quinta-feira (25), contra o Criciúma, às 19h, no Couto Pereira. No mesmo dia, mas às 21h30, o América enfrenta o Atlético-GO, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

América-MG 1 x 0 Coritiba

Série B – 27ª rodada

América-MG: Gustavo; Júlio César, Rodrigo Silva, Lução e Paulinho; Felipe Amaral (Yago Souza), Kauã Diniz e Fer Elizardi; Stênio (Thauan), Arthur (Rafa Silva) e William Bigode (Miguelito) Técnico: Alberto Valentim.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Sebastián Gómez, Wallisson (Josué) e Vini Paulista (De Pena); Lucas Ronier, Iury Castilho (Nicolas Careca) e Gustavo Coutinho Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h.

📍 Local: Independência, Belo Horizonte (MG).

🔎 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽ Gols: Miguelito (26/2º) .

🟨 Cartões Amarelos: Carlos De Pena (CFC)

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.





