Athletico supera a Chapecoense e segue na briga pelo G4

O Athletico conquistou uma vitória importante na noite desta terça-feira (16), ao derrotar a Chapecoense por 3 a 2, na Arena Condá, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O resultado mantém o Furacão vivo na disputa pelo acesso, agora apenas dois pontos atrás do grupo dos quatro primeiros colocados.
O confronto foi marcado por erros individuais e muitas reviravoltas. No primeiro tempo, após um início equilibrado, a equipe paranaense abriu o placar aos 38 minutos. Viveros sofreu falta na entrada da área e, após revisão do VAR, o lance foi corrigido para pênalti. O próprio atacante cobrou e balançou as redes: 1 a 0.
Viveros. (Foto: Liamara Polli/AGIF/Icon Sport)
Na volta do intervalo, a Chape reagiu rapidamente. Logo aos 3 minutos, Carvalheira aproveitou rebote dentro da área e contou com desvio em Doma para empatar.
Aos 7 minutos, Perotti virou a partida após falha defensiva do Athletico.
Aos 11 minutos, Zapelli lançou Léo Derik, que driblou o goleiro e deixou tudo igual novamente. A virada definitiva veio aos 26, quando Esquivel achou Viveros em velocidade; o atacante finalizou entre as pernas de Léo Vieira e fez 3 a 2.
Nos minutos finais, o time paranaense quase ampliou em chute de Julimar que explodiu no travessão, mas o placar permaneceu inalterado.
Com o triunfo, o Athletico chega a 39 pontos e ocupa a 6ª posição, apenas dois atrás do G4.
Na próxima rodada, o Furacão volta a campo no domingo (21), às 19h, quando recebe o Vila Nova na Arena da Baixada.
Ficha Técnica
Chapecoense 2 x 3 Athletico
Série B – 26ª rodada
Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan (Bruno Leonardo), João Paulo e Everton (Ítalo); Bruno Matias (Pedro Mathias), Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Cler; Marcinho e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavidez, Patrick, Dudu (Luiz Fernando), Zapelli (Raul) e Léo Dérik (Léo Pelé); Mendoza (Julimar) e Viveros (Leozinho). Técnico: Odair Hellmann .
🗓️ Data e horário: terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 21h35.
📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).
🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (PR).
🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Marcelo Araujo Ossimo (PR).
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda.
⚽ Gols: Viveros (41/1º e 26/2º); Eduardo Doma (3/2º), Perotti (7/2º), Léo Dérik (12/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Léo Vieira, João Paulo, Eduardo Doma, (CHA); Viveros, Patrick, (CAP).
Classificação Série B
Admilson Leme