Coritiba e Goiás empatam sem gols em duelo direto pela liderança da Série B

Coritiba e Goiás ficaram no empate por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (12), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série B. O confronto reuniu líder e vice-líder da competição, mas terminou sem vencedor.
Apesar de dominar a maior parte do jogo e criar as principais oportunidades, o Coxa não conseguiu superar a defesa esmeraldina.
Desde os minutos iniciais, o Coritiba assumiu o controle da partida, tendo mais posse de bola e ocupando o campo ofensivo, enquanto o Goiás se fechava atrás. As melhores chances foram criadas pelos donos da casa.
Aos oito minutos, Rodrigo Rodrigues finalizou duas vezes com perigo, mas parou em boas defesas do goleiro adversário. O atacante, no entanto, acabou deixando o campo lesionado aos 30 minutos. Pouco depois, Ronier apareceu em duas oportunidades: primeiro de cabeça, aos 37, e depois em chute cruzado defendido por Thiago Rodrigues. Mesmo com a pressão, o placar não saiu do zero até o intervalo.
Na volta para a etapa final, o Coxa seguiu insistindo. Logo no primeiro minuto, Clayson desperdiçou uma boa chance. Aos sete, Gustavo Coutinho obrigou o goleiro esmeraldino a trabalhar novamente, e Ronier também levou perigo em chute aos 13 minutos.
A grande oportunidade veio aos 22: após cruzamento, Coutinho cabeceou, a bola desviou e explodiu no travessão, levantando a torcida. O Goiás, por sua vez, apostava na cera e em paralisações para segurar o resultado.
O Coritiba ainda assustou em finalização que passou rente à trave aos 36 minutos. Nos acréscimos, Sebá Gómez chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um toque de braço na jogada. Assim, o Coxa teve de se contentar com apenas um ponto diante de seu torcedor.
Com o resultado, o time paranaense segue no topo da tabela, agora com 47 pontos, enquanto os goianos permanecem logo atrás, com 45.
Na próxima rodada, o Coritiba encara o América-MG, no domingo (21), às 16h, em Belo Horizonte. O Goiás, por sua vez, enfrenta o Paysandu um dia antes, às 16h, na Serrinha.
FICHA TÉCNICA
Coritiba 0 x 0 Goiás
Série B – 26ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy, João Almeida; Vini Paulista (Carlos de Pena), Sebastián Gómez, Wallisson (Machado); Clayson (Iury Castilho), Lucas Ronier e Rodrigo Rodrigues (Gustavo Coutinho) Técnico: Mozart
Goiás: Thiago Rodrigues, Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Louvat (Moraes); Marcão Silva (Freitas), Rodrigo Andrade (Rafael Gava), Juninho; Wellington Rato, Welliton (Jajá) e Anselmo Ramon (Brayann). Técnico: Vagner Mancini
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 21h30.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Farinha (RJ) e Joverton Wesley de Sousa (RO).
🟨 Cartões Amarelos: Carlos de Pena, Iury Castilho (CFC); Lucas Ribeiro, Lucas Lovat, Freitas (GOI)
🟥 Cartões Vermelhos: Clayson, Felipe Machado e Pedro Rangel (COR); Anselmo Ramon, Benítez e Marcão (GOI)
🏟️ Público: 30.332 (pagante)/32.246 (total).
💸 Renda: R$ 776,890,00
Fernando Plantes