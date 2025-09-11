Athletico é eliminado pelo Corinthians

O Athletico parou nas quartas de final da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Na partida de ida, na Arena da Baixada, o time paulista já havia vencido por 1 a 0, garantindo a classificação.
Mesmo precisando da vitória, o Furacão adotou postura defensiva e apostou nos contra-ataques, permitindo que o Corinthians controlasse o ritmo do jogo e chegasse com facilidade à área adversária.
Aos 24 minutos do primeiro tempo, Kevin Viveros roubou a bola de Maycon no campo de defesa e avançou em velocidade, chegou a marcar o gol, mas a jogada foi anulada pelo árbitro após revisão do VAR, que apontou falta no início da ação.
O primeiro gol veio aos 42 minutos. Gui Negão conduziu a bola pelo campo de ataque, passou pelo marcador e encontrou Rodrigo Garro na grande área.
O argentino driblou o goleiro Santos e finalizou rasteiro, abrindo o placar para o Corinthians.
No início do segundo tempo, o Athletico pediu a expulsão de Vitinho após um lance em Dudu, mas o VAR manteve o cartão amarelo aplicado pelo árbitro.
Aos 17 minutos, Gui Negão ampliou para o Corinthians. Após bate-rebate, o centroavante aproveitou a sobra dentro da pequena área e tocou com categoria para superar o goleiro Santos, aumentando a vantagem paulista.
Aos 22 minutos, Matheuzinho tocou a mão na bola dentro da área, gerando pênalti para o Furacão. Na cobrança, Benavídez finalizou no canto direito, mas o goleiro corintiano fez a defesa.
Aos 39 minutos, Luiz Fernando marcou para o Athletico, mas o gol foi anulado por impedimento.
Com a eliminação da Copa do Brasil, o Athletico volta suas atenções para a Série B. O time vem de três vitórias consecutivas, chegou a 36 pontos aproximou do G4.
O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra a Chapecoense, na terça-feira (16), às 21h35, na Arena Condá.
Ficha Técnica
Corinthians 2×0 Athletico
Copa do Brasil – jogo de volta das quartas de final
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Maycon, Matheus Bidu, Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Ryan); Memphis Depay (Vitinho) e Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Junior.
Athletico: Santos; Gastón Benavídez, Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán, Lucas Esquivel e Léo Derik (Luiz Fernando); Felipinho (Bruno Zapelli), Élan Ricardo (Patrick) e Dudu; Julimar (Leozinho) e Kevin Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Fábio Moreno.
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de setembro de 2025, às 21h30.
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
🔎 Árbitro: Davi Lacerda (ES).
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
⚽ Gols: Rodrigo Garro (COR), aos 42′ do primeiro tempo, e Gui Negão (COR), aos 18′ do segundo tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Kevin Viveros, Juan Felipe Aguirre e Patrick (CAP); Angileri, Vitinho e Matheuzinho (COR)
🏟️ Público: 41.839.
Admilson Leme