Izzy Mais
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Athletico é eliminado pelo Corinthians

Copa do Brasil

21
Ettore ChiereguiniAthletico é eliminado pelo Corinthians

O Athletico parou nas quartas de final da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo. 

Na partida de ida, na Arena da Baixada, o time paulista já havia vencido por 1 a 0, garantindo a classificação.

Mesmo precisando da vitória, o Furacão adotou postura defensiva e apostou nos contra-ataques, permitindo que o Corinthians controlasse o ritmo do jogo e chegasse com facilidade à área adversária.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Kevin Viveros roubou a bola de Maycon no campo de defesa e avançou em velocidade, chegou a marcar o gol, mas a jogada foi anulada pelo árbitro após revisão do VAR, que apontou falta no início da ação.

O primeiro gol veio aos 42 minutos. Gui Negão conduziu a bola pelo campo de ataque, passou pelo marcador e encontrou Rodrigo Garro na grande área.

 O argentino driblou o goleiro Santos e finalizou rasteiro, abrindo o placar para o Corinthians.

No início do segundo tempo, o Athletico pediu a expulsão de Vitinho após um lance em Dudu, mas o VAR manteve o cartão amarelo aplicado pelo árbitro.

Aos 17 minutos, Gui Negão ampliou para o Corinthians. Após bate-rebate, o centroavante aproveitou a sobra dentro da pequena área e tocou com categoria para superar o goleiro Santos, aumentando a vantagem paulista.

Aos 22 minutos, Matheuzinho tocou a mão na bola dentro da área, gerando pênalti para o Furacão. Na cobrança, Benavídez finalizou no canto direito, mas o goleiro corintiano fez a defesa.

 Aos 39 minutos, Luiz Fernando marcou para o Athletico, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com a eliminação da Copa do Brasil, o Athletico volta suas atenções para a Série B. O time vem de três vitórias consecutivas, chegou a 36 pontos aproximou do G4.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra a Chapecoense, na terça-feira (16), às 21h35, na Arena Condá. 



Ficha Técnica

Corinthians 2×0 Athletico

Copa do Brasil – jogo de volta das quartas de final


Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Maycon, Matheus Bidu, Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Ryan); Memphis Depay (Vitinho) e Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Junior.

Athletico: Santos; Gastón Benavídez, Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán, Lucas Esquivel e Léo Derik (Luiz Fernando); Felipinho (Bruno Zapelli), Élan Ricardo (Patrick) e Dudu; Julimar (Leozinho) e Kevin Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Fábio Moreno.


🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de setembro de 2025, às 21h30.

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

🔎 Árbitro: Davi Lacerda (ES).

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

⚽ Gols: Rodrigo Garro (COR), aos 42′ do primeiro tempo, e Gui Negão (COR), aos 18′ do segundo tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Kevin Viveros, Juan Felipe Aguirre e Patrick (CAP); Angileri, Vitinho e Matheuzinho (COR)

🏟️ Público: 41.839.

Tags:
Athleticoathletico pr#corinthiansTimãofuracãoBrasileirão#Série B#Série Acopa do brasilArbitragemÁrbitroCBFVAR
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Athletico vence o Botafogo fora de casa e encosta no G4

Athletico vence o Botafogo fora de casa e encosta no G4

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba vence a Ferroviária com tranquilidade no Couto Pereira

Coritiba vence a Ferroviária com tranquilidade no Couto Pereira

Após quatro jogos, Coxa volta a ganhar no Couto Pereira e agora seca o Goiás na rodadaEsportes
Ler artigo
Brasil atropela o Chile no Maracanã

Brasil atropela o Chile no Maracanã

Com gols de Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães, Seleção vence por 3 a 0 e mantém embalo rumo à Copa do Mundo de...Esportes
Ler artigo
Athletico encerra jejum na Arena e vence o Novorizontino

Athletico encerra jejum na Arena e vence o Novorizontino

Furacão emplaca segunda vitória consecutiva e agora fica seis pontos atrás do quarto colocadoEsportes
Ler artigo
Operário vence o Coritiba com gol relâmpago

Operário vence o Coritiba com gol relâmpago

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico é derrotado pelo Corinthians e sai em desvantagem na Copa do Brasil

Athletico é derrotado pelo Corinthians e sai em desvantagem na Copa do Brasil

Furacão pouco criou e quando marcou, não valeu. Agora, terá que reverter situação na Neo Química Arena para...Esportes
Ler artigo
Athletico volta a vencer na Série B após sete jogos

Athletico volta a vencer na Série B após sete jogos

Vitória fora de casaEsportes
Ler artigo
Coxa fica no 0 a 0 com o Remo no Couto Pereira

Coxa fica no 0 a 0 com o Remo no Couto Pereira

Mesmo com um a menos, Coxa criou mais chances, mas parou no goleiro Marcelo Rangel e ficou no empate com o Remo no...Esportes
Ler artigo
Volante brasileiro Kelvin Nascimento acerta com clube da Eslováquia

Volante brasileiro Kelvin Nascimento acerta com clube da Eslováquia

EuropaEsportes
Ler artigo
Athletico empata com o Cuiabá e chega a sete jogos sem vencer na Série B

Athletico empata com o Cuiabá e chega a sete jogos sem vencer na Série B

.Esportes
Ler artigo
Lucas Ronier brilha e Coritiba derrota Novorizontino em duelo direto pelo G4

Lucas Ronier brilha e Coritiba derrota Novorizontino em duelo direto pelo G4

Coxa derrota o até então último mandante invicto e agora seca o Goiás para terminar a rodada na liderança da...Esportes
Ler artigo
Athletico abre 2 a 0, mas leva virada do Criciúma

Athletico abre 2 a 0, mas leva virada do Criciúma

Série BEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolGazeta do BairroCoritibaBrasileirãoAthletico#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas