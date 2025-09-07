Athletico vence o Botafogo fora de casa e encosta no G4

O Athletico conquistou um triunfo importante na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Jogando no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Furacão derrotou o Botafogo-SP por 3 a 1, neste domingo (7), e reduziu para três pontos a distância em relação ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.
O primeiro gol saiu logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Viveros foi derrubado por Carlos Eduardo dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante colombiano cobrou com precisão e abriu o placar para os visitantes.
Foto: Rainier Moura/Gazeta Press
Na etapa final, o Pantera conseguiu reagir. Aos 18 minutos, Jefferson Nem sofreu falta de Terán na grande área, e o juiz assinalou nova penalidade. Marquinho foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual.
O Athletico teve um revés aos 37 minutos, quando Terán foi expulso, mas não se abateu.
Aos 45, o goleiro Santos lançou para o ataque, Julimar dominou e acionou Luiz Fernando, que finalizou cruzado para recolocar o Furacão na frente.
Pouco depois, o Botafogo-SP chegou a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.
Nos acréscimos, Dudu Kogitzki marcou um golaço. O atacante arrancou pela direita, driblou três defensores e chutou forte para fechar o placar em 3 a 1.
Com o resultado, o Athletico-PR chegou aos 36 pontos e subiu para a sexta posição, ficando mais próximo da zona de classificação.
Já o Botafogo-SP permanece em situação preocupante: ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, ainda ameaçado pela zona de rebaixamento.
O próximo compromisso do Furacão será pela Copa do Brasil, contra o Corinthians, na quarta-feira (10). O Pantera, por sua vez, segue focado exclusivamente na luta para se manter na Série B.
Ficha Técnica
Botafogo-SP 1×3 Athletico
Série B – 25ª rodada
Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso (Jean Victor); Wesley Dias (Jhony Douglas), Leandro Maciel (Matheus Régis) e Marquinho; Jonathan Cafú (Gabriel Barros), Ronie Carrillo (Guilherme Queiroz) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.
Athletico: Santos; Gastón Benavídez, Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán e Lucas Esquivel; Felipinho (Dudu), Patrick e Bruno Zapelli (Lucas Belezi); Leozinho (Julimar), Kevin Viveros (Alan Kardec) e Steven Mendoza (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann.
🗓️ Data e horário: sábado, 06 de setembro de 2025, às 16h.
📍 Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).
🔎 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).
🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ).
🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).
⚽ Gols: Kevin Viveros (CAP), aos 15′ do primeiro tempo, Marquinho (BOT), aos 20′ do segundo tempo, Luiz Fernando (CAP), aos 45′ do segundo tempo, e Dudu (CAP), aos 59′ do segundo tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Kevin Viveros e Felipinho (CAP).
🏟️ Público: 3.862 pagantes.
Athleticoathletico prBorafogo#Botafogo-SPCampeonato BrasileiroBrasileirão#Série BFutebolfuracãoPanteraAcréscimos#superação
Admilson Leme