Coritiba vence a Ferroviária com tranquilidade no Couto Pereira

Após quatro jogos, Coxa volta a ganhar no Couto Pereira e agora seca o Goiás na rodada

33
JP Pacheco | CFCCoritiba vence a Ferroviária com tranquilidade no Couto Pereira

O Coritiba não tomou conhecimento da Ferroviária e venceu por 4 a 0, nesta sexta-feira (5), no Couto Pereira, pela 25ª rodada da Série B. Todos os gols aconteceram na etapa final: João Ramos, contra, inaugurou o placar; Rodrigo Rodrigues ampliou; Iury Castilho marcou o terceiro; e Gustavo Coutinho deu números finais à goleada. O Alviverde não fazia três ou mais gols em um jogo desde fevereiro.

O primeiro tempo foi de equilíbrio. O Coxa começou pressionando, chegou a acertar a trave com Vini Paulista e teve boas chances pelo alto, mas a Ferroviária também assustou em chute de Kelvin. Antes do intervalo, o meia Josué deixou o campo lesionado, e o placar seguiu zerado sob vaias da torcida.

Na volta do segundo tempo, o jogo mudou. Logo no primeiro minuto, João Ramos marcou contra e abriu caminho para a vitória alviverde. Aos 13, Rodrigo Rodrigues fez seu primeiro gol pelo clube. Pouco depois, Coutinho e Iury Castilho se combinaram para ampliar: o atacante finalizou jogada criada pelo centroavante. No fim, os papéis se inverteram, com Castilho servindo Coutinho para fechar a goleada por 4 a 0.

O resultado quebrou a sequência de quatro partidas sem vitória em casa e colocou o Coxa na liderança, com 46 pontos. O Goiás, que enfrenta o Avaí no domingo (7), pode reassumir a ponta em caso de triunfo. Já a Ferroviária permanece em 13º lugar, somando 31 pontos.

Na próxima rodada, o Coritiba terá confronto direto contra o Goiás, novamente em casa, na sexta-feira (12), às 21h30. A Ferroviária, por sua vez, recebe o Novorizontino na segunda-feira (15), na Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 4 x 0 Ferroviária

Série B – 25ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Wallisson (Filipe Machado), Vini Paulista e Josué (Carlos de Pena); Lucas Ronier, Clayson (Iury Castilho) e Rodrigo Rodrigues (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart

Ferroviária: Denis Junior; Kevin Gustavo Medina, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Ian Luccas (Tárik) e Alencar (Thiago Lopes); Fabrício Daniel (Hernâni), Juninho (Zé Hugo) e Carlão (Ronaldo). Técnico: Vinícius Bergantin.

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro de 2025, às 21h30.

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ Gols: João Ramos, contra (1/2º); Rodrigo Rodrigues (13/2º), Iury Castilho (28/2°) e Gustavo Coutinho (38/2°)

🟨 Cartões Amarelos: Wallisson, João Almeida (CFC); Carlão, Alencar (AFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 20.086 pessoas

💸 Renda: R$ 315.688,00.


