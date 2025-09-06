Coritiba vence a Ferroviária com tranquilidade no Couto Pereira

O Coritiba não tomou conhecimento da Ferroviária e venceu por 4 a 0, nesta sexta-feira (5), no Couto Pereira, pela 25ª rodada da Série B. Todos os gols aconteceram na etapa final: João Ramos, contra, inaugurou o placar; Rodrigo Rodrigues ampliou; Iury Castilho marcou o terceiro; e Gustavo Coutinho deu números finais à goleada. O Alviverde não fazia três ou mais gols em um jogo desde fevereiro.
O primeiro tempo foi de equilíbrio. O Coxa começou pressionando, chegou a acertar a trave com Vini Paulista e teve boas chances pelo alto, mas a Ferroviária também assustou em chute de Kelvin. Antes do intervalo, o meia Josué deixou o campo lesionado, e o placar seguiu zerado sob vaias da torcida.
Na volta do segundo tempo, o jogo mudou. Logo no primeiro minuto, João Ramos marcou contra e abriu caminho para a vitória alviverde. Aos 13, Rodrigo Rodrigues fez seu primeiro gol pelo clube. Pouco depois, Coutinho e Iury Castilho se combinaram para ampliar: o atacante finalizou jogada criada pelo centroavante. No fim, os papéis se inverteram, com Castilho servindo Coutinho para fechar a goleada por 4 a 0.
O resultado quebrou a sequência de quatro partidas sem vitória em casa e colocou o Coxa na liderança, com 46 pontos. O Goiás, que enfrenta o Avaí no domingo (7), pode reassumir a ponta em caso de triunfo. Já a Ferroviária permanece em 13º lugar, somando 31 pontos.
Na próxima rodada, o Coritiba terá confronto direto contra o Goiás, novamente em casa, na sexta-feira (12), às 21h30. A Ferroviária, por sua vez, recebe o Novorizontino na segunda-feira (15), na Fonte Luminosa.
FICHA TÉCNICA
Coritiba 4 x 0 Ferroviária
Série B – 25ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Wallisson (Filipe Machado), Vini Paulista e Josué (Carlos de Pena); Lucas Ronier, Clayson (Iury Castilho) e Rodrigo Rodrigues (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart
Ferroviária: Denis Junior; Kevin Gustavo Medina, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Ian Luccas (Tárik) e Alencar (Thiago Lopes); Fabrício Daniel (Hernâni), Juninho (Zé Hugo) e Carlão (Ronaldo). Técnico: Vinícius Bergantin.
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro de 2025, às 21h30.
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽ Gols: João Ramos, contra (1/2º); Rodrigo Rodrigues (13/2º), Iury Castilho (28/2°) e Gustavo Coutinho (38/2°)
🟨 Cartões Amarelos: Wallisson, João Almeida (CFC); Carlão, Alencar (AFC).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
🏟️ Público: 20.086 pessoas
💸 Renda: R$ 315.688,00.
Fernando Plantes