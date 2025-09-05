Brasil atropela o Chile no Maracanã

A Seleção Brasileira fez valer o favoritismo e não tomou conhecimento do Chile, vencendo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
O time comandado por Carlo Ancelotti começou em ritmo acelerado, pressionando os visitantes. Chegando a registrar 80% de posse de bola.
A superioridade se transformou em vantagem, aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Estevão aproveitou rebote do goleiro Vigouroux e abril o placar.
Estêvão abriu o placar para a Seleção Brasilleira no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Chile tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação do sistema defensivo da seleção e impedimentos .
Na etapa final, a Seleção seguiu dominante e controlou a partida, mesmo em ritmo mais cadenciado, com a classificação já assegurada, Ancelotti promoveu mudanças para testar a equipe.
Aos 26 minutos, Lucas Paquetá com apenas 40 segundos em campo, marcou de cabeça, após cruzamento de Luiz Henrique.
Lucas Paquetá comemora o segundo gol do Brasil sobre o Chile nas Eliminatórias — Foto: Reuters
Aos 30 minutos, Bruno Guimarães completou tabela com Luiz Henrique e fechou o placar em 3 a 0.
Classificação
O resultado colocou o Brasil na segunda colocação da tabela, agora com 28 pontos.
Já os chilenos seguem na lanterna, com apenas 10 pontos, eliminados da disputa por vaga no Mundial.
Próximos Jogos
Na última rodada, o Brasil encara a Bolívia em La Paz, na terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília). O Chile, por sua vez, encerra sua participação contra o Uruguai, no mesmo dia e horário, em Santiago.
Completam a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, na próxima terça-feira (9).
Equador x Argentina – 20h30
Peru x Paraguai – 20h30
Venezuela x Colômbia – 20h30
Ficha Técnica
Brasil 3 x 0 Chile
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 – 17ª rodada
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Estêvão (Luís Henrique), Raphinha e Martinelli (Lucas Paquetá); João Pedro (Kaio Jorge). Técnico: Carlo Ancelotti.
Chile: Vigouroux; Ivan Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Pizarro, Loyola e Suazo; Ben Díaz (Gonzalo Tapia), Cepeda e Aravena. Técnico: Nicolás Córdova.
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 04 de setembro de 2025, às 21h30.
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
🔎 Árbitro: Alexis Herrera (VEN).
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN).
🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN).
⚽ Gols: Estêvão (37/1º); Lucas Paquetá (41/2º) e Bruno Guimarães (41/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Casemiro (BRA); Maripán (CHI).
🏟️ Público: 57,326 pessoas
Admilson Leme