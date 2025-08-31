Athletico encerra jejum na Arena e vence o Novorizontino

O Athletico superou o Novorizontino por 2 a 1, neste sábado (30), na Arena da Baixada, pela 24ª rodada da Série B. Depois de dois meses sem triunfo em casa, o Furacão contou com dois gols do argentino Bruno Zapelli para garantir os três pontos diante da torcida. Waguininho marcou para os visitantes.

O Furacão iniciou a partida sufocando o adversário, marcando alto e impondo ritmo intenso. Leozinho e Benavídez arriscaram de fora da área, mas sem exigir defesas de Airton.

Aos 22 minutos, Luiz Fernando tabelou com Mendoza, que saiu frente a frente com o goleiro, mas desperdiçou a chance ao chutar por cima. Pouco depois, o trio Leozinho, Viveros e Zapelli construiu uma bela jogada: o colombiano ajeitou de costas e o meia argentino bateu firme. A bola tocou na trave, nas costas do goleiro e entrou, abrindo o placar.

Mesmo em desvantagem, o Novorizontino respondeu em contra-ataques rápidos. Aos 36, Rodrigo Soares encontrou Waguininho livre pelo lado direito. O atacante bateu de primeira e deixou tudo igual: 1 a 1.

Na etapa final, a postura do Athletico não mudou, mesmo após alterações feitas por Odair Hellmann. Logo aos três minutos, após bate-rebate na área, a bola sobrou para Zapelli, que marcou seu segundo gol e recolocou o Furacão em vantagem.

A partir daí, o time da casa seguiu insistindo, mas o Novorizontino conseguiu equilibrar o jogo em busca do empate. Ainda assim, as principais oportunidades foram rubro-negras, com destaque para Kevin Viveros, que quase ampliou.

O resultado encerra uma sequência de cinco partidas sem vitórias do Athletico na Arena da Baixada. A última havia sido em junho, diante do Remo, pela 12ª rodada.

Com a vitória, o Rubro-Negro chegou a 33 pontos e ocupa a 11ª colocação, enquanto o Tigre permanece com 36, em 5º lugar. O próximo compromisso do Athletico será contra o Botafogo-SP, no sábado (6), às 16h, no estádio Santa Cruz. Já o time paulista encara o Atlético-GO, no Jorjão, na segunda-feira (8).

FICHA TÉCNICA

Athletico 2 x 1 Novorizontino

Série B – 24ª rodada

Athletico: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Carlos Terán) e Léo Dérik (Felipinho); Bruno Zapelli e Patrick; Leozinho (Julimar), Steven Mendoza (Dudu), Kevin Viveros e Luiz Fernando (Madson). Técnico: Odair Hellmann.

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk (Lucca); Jean Irmer, Luís Oyama e Rômulo (Léo Tocantins); Bruno José (Pablo Dyego), Caio Dantas (Nathan Fogaça) e Waguininho (Matheus Frizzo). Técnico: Enderson Moreira.

🗓️ Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 20h30.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF).

🚩 Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

⚽ Gols: Bruno Zapelli (CAP), aos 28′ do primeiro tempo e aos 4′ do segundo tempo; Waguininho (NOV), aos 35′ do primeiro tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Dantas (NOV).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 16.678 presentes.

💸 Renda: R$ 252.010,00.



