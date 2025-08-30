Redão motos
Esportes

Operário vence o Coritiba com gol relâmpago

Série B

26
Divulgação Coritiba / JP PachecoOperário vence o Coritiba com gol relâmpago

O Operário derrotou o Coritiba por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (29), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe da casa começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 54 segundos de jogo. Ademílson recebeu e tocou para Zuluaga, que finalizou para marcar o único gol da partida. 

O Fantasma seguiu superior durante a primeira etapa e quase ampliou aos 25 minutos, em chute de Boschilia defendido por Pedro Rangel. 

O Coxa, pouco produziu ofensivamente e terminou os primeiros 45 minutos com apenas uma finalização, sem perigo.

No segundo tempo, o Coritiba tentou pressionar mais, mas encontrou um Operário bem postado na defesa. 

Nos acréscimos, Daniel Amorim chegou a balançar as redes, mas o árbitro anulou o gol por toque de mão na jogada.

Com a vitória, o Operário sobe provisoriamente para a oitava colocação, com 33 pontos, seis a menos que o G-4. Já o Coritiba permanece em segundo lugar, com 43 pontos, um atrás do líder Goiás, que ainda joga na rodada.

Na sequência da competição, o Operário visita o América-MG no domingo (7), às 18h30, na Arena Independência. O Coritiba volta a campo na sexta-feira (5), às 21h30, diante da Ferroviária, no Couto Pereira.

Ficha Técnica

Operário 1 x 0 Coritiba

Série B – 24ª rodada


Coritiba: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Cristiano; Índio (André), Zuluaga, Neto Paraíba (Kleiton) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Vinícius Mingotti) e Ademílson (Daniel Amorim). Técnico: Alex.

Operário: Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Tiago Cóser); Machado (Walisson), Sebastián Gómez e Carlos de Pena (Vini Paulista); Clayson, Iury Castilho (Nicolas Careca) e Gustavo Coutinho (Rodrigo Rodrigues).

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 29 de agosto de 2025, às 19h.

📍 Local: estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

🔎 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).

🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP).

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ Gols: Zuluada (1/1º).

🟨 Cartões Amarelos: Neto Paraíba, Cristiano, Jaime Giraldo, Gabriel Souza, André, (OFE); Jacy, João Almeida, Sebastian Gómez, Walisson, Nicolas Careca e Rodrigo Rodrigues (CFC).

🏟️ Público: 6.071 pessoas

CoritibaAthleticoCampeonato Brasileiro#Série BBrasileirãoFutebolOperárioPonta Grossa#Curitiba
