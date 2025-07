Athletico deixa vitória escapar nos minutos finais contra o América-MG

O Athletico ficou no empate por 2 a 2 com o América-MG, no último domingo (27), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Superior na primeira etapa, o Furacão controlou as ações e criou as melhores chances, principalmente em finalizações de fora da área com Felipinho, que pararam nas defesas de Dalberson.

O América, por sua vez, apostou nos cruzamentos, mas com pouca efetividade ofensiva.

Aos 36 minutos, Viveros abriu o placar para o Athletico ao completar de cabeça um cruzamento preciso do colombiano Stiven Mendoza. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa rubro-negra.





Na segunda etapa, o América voltou mais agressivo e chegou ao empate logo aos sete minutos. Marlon recebeu na esquerda, cortou e bateu cruzado para vencer o goleiro Santos.

O Athletico manteve a postura ofensiva. Aos 22 minutos, Léo lançou Mendoza, que novamente serviu Viveros para marcar seu segundo gol na partida e recolocar o Furacão em vantagem.

Quando a vitória parecia garantida para o time paranaense, o Coelho encontrou forças nos acréscimos.

Já nos instantes finais, o zagueiro Arthur Dias cometeu pênalti sobre Willian Bigode. O próprio atacante cobrou, Santos defendeu, mas no rebote, Willian empurrou para as redes e decretou o empate por 2 a 2.

Com o resultado, o América-MG chega aos 21 pontos e ocupa a 15ª colocação, ainda perto da zona de rebaixamento. Já o Athletico soma 25 pontos e aparece em décimo lugar na tabela, distante do grupo de acesso à elite.

O próximo compromisso do Furacão será contra o São Paulo, nesta quinta-feira (31), às 19h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha Técnica

América-MG 2 x 2 Athletico

Série B – 19ª rodada

América-MG: Dalberson; Mariano, Lucão, Julio Cesar e Marlon; Miqueias, Elizari e Guilherme Pato (Titi Ortíz); Labandeira (Stênio), Miguelito e Héber (Willian Bigode). Técnico: Enderson Moreira.

Athletico: Santos, Belezi, Aguirre e Léo Pele; Kauã Moraes (Benavídez), Felipinho (Riquelme), Patrick, Zapelli (Isaac) e Léo Derik (Arthur Dias); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30.

📍 Local: Independência, Belo Horizonte (MG).

🔎 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE).

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ Gols: Viveros (36/1º), Mariano (7/2º), Viveros (21’/2º) e Willian Bigode (49’/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Mariano, Lucão (AME); Riquelme (CAP).

🏟️ Público: 1.310 pessoas