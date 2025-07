Coritiba só empata com o Amazonas no Couto Pereira

O Coritiba ficou no empate em 1 a 1 com o Amazonas na tarde deste domingo (27), no estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Maicon abriu o placar para o Coxa ainda na etapa inicial, mas Kevin Ramírez, no segundo tempo, decretou a igualdade. O resultado levou o time paranaense aos 35 pontos, encerrando o primeiro turno na vice-liderança. Já o Amazonas somou 19 pontos e segue afundado na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª colocação.

O gol alviverde saiu aos 39 minutos da primeira etapa em uma jogada ensaiada de bola parada. Após troca de passes curtos entre Ronier e Josué, a bola foi alçada na área e encontrou Maicon, que venceu a marcação pelo alto e cabeceou firme para o fundo do gol.

A partida teve várias interrupções, principalmente por atendimentos médicos causados por choques de cabeça. No fim do primeiro tempo, uma entrada dura de Larry Vásquez em Sebastián Gómez provocou um princípio de confusão, com empurra-empurra entre os jogadores. O árbitro acalmou os ânimos distribuindo quatro cartões amarelos: Fabiano e Vásquez, pelo lado do Amazonas; Josué e Dellatorre, pelo Coritiba.

Na volta do intervalo, o Coxa tentou aumentar a vantagem, mas recuou e passou a priorizar a defesa. O Amazonas teve maior posse de bola, mas enfrentou dificuldades para furar a retranca alviverde. Até que, aos 31 minutos, Kevin Ramírez recebeu livre na área, dominou com calma e finalizou cruzado para empatar o confronto.

Nos minutos finais, o Coritiba pressionou em busca do segundo gol, mas não conseguiu converter as chances criadas. Agora, o time alviverde torce por um tropeço do Goiás diante do Remo, na terça-feira, para ainda sonhar com a liderança do turno.

O próximo compromisso do Coritiba será na quinta-feira (31), às 21h35, contra o Vila Nova, fora de casa. O Amazonas volta a campo no sábado (2), às 20h30, quando recebe o Goiás em Manaus, abrindo o returno da Série B.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1 x 1 Amazonas

Série B – 19ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado (Wallison), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Everaldo), Iury Castilho (Clayson) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

Amazonas: Renan; Diego Borges, Nilson Castrillón, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão (Vitão) e Diego Zabala (Diego Torres); Joaquin Torres, Kevín Ramírez e Gabriel Novaes (Luan Silva). Técnico: Márcio Zanardi.

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 16h.

📍 Local: estádio Couto Pereira, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 22.981 pessoas (20.709 pagantes).

💸 Renda: R$ 493.730,00.



🔎 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Lehi Sousa Silva (DF).

🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE).



⚽ Gols: Maicon (39/1º); Kevín Rodriguez (31/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Dellatorre, Josué, Maicon (CFC); Fabiano, Larry Vásquez (AMA).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.