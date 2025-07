Com erro de arbitragem, Athletico fica no empate com a Ferroviária

O Athletico Paranaense segue sem saber o que é vitória na Série B. Na noite desta terça-feira (22), o Furacão ficou no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, na Arena da Baixada. O colombiano Mendoza balançou as redes pela primeira vez com a camisa rubro-negra, mas Juninho deixou tudo igual para os visitantes em cobrança de pênalti polêmico assinalado pelo árbitro Alisson Sidnei Furtado.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 24 pontos e ocupa a nona colocação, enquanto a Ferroviária foi a 19 pontos, ficando em 16º lugar. Na próxima rodada, o Athletico visita o América-MG no domingo (27), às 18h30, no Independência. Já a Ferroviária recebe o Operário no sábado, também às 18h30, na Arena Fonte Luminosa.

Logo no início, a torcida rubro-negra demonstrou impaciência, e o Furacão levou um susto aos dois minutos, quando Ronaldo balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento após assistência de Albano.

O Athletico manteve a marcação alta, com Belezi e o estreante Aguirre avançando até o meio-campo para pressionar a saída de bola adversária. As melhores oportunidades vieram com Alan Kardec, que obrigou o goleiro Dênis Júnior a fazer boas defesas após receber cruzamentos de Kauã Moraes, tanto pelo alto quanto em jogadas rasteiras.

A Ferroviária, por sua vez, pouco ameaçou no primeiro tempo, chegando ao ataque em raros contra-golpes sem grande perigo.

Na volta do intervalo, Patrick desarmou o adversário e serviu Alan Kardec, que finalizou com desvio da defesa. Logo depois, Patrick teve nova chance dentro da pequena área, mas cabeceou sem força.

O Athletico seguiu dominando e abriu o placar aos 17 minutos, quando Zapelli roubou a bola no campo ofensivo e encontrou Mendoza, que bateu rasteiro para fazer seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Aos 26 minutos, um lance polêmico mudou o rumo do jogo. Após tentativa de cruzamento, os jogadores da Ferroviária reclamaram de toque de mão de Dudu na área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti, mesmo com muita contestação dos rubro-negros. Na cobrança, Juninho deixou tudo igual para os visitantes.

O Athletico ainda teve chance de desempatar, principalmente com Viveros, que acertou a trave, mas o placar permaneceu empatado até o apito final, deixando o Furacão novamente frustrado em casa.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1×1 Ferroviária

Série B – 18ª rodada

Athletico: Santos; Belezi, Aguirre e Léo; Kauã Moraes, Raul, Giuliano e Patrick (Dudu Kogitzki); Mendoza, Alan Kardec (Viveros) e Zapelli. Técnico: Odair Hellmann.

Ferroviária: Dênis Junior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Alencar, Tárik, Netinho e Albano; Thayllon e Ronaldo. Técnico: Vinicius Bergantin.

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de julho de 2025, às 20h.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO).

🚩 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO).

🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE).

⚽ Gols: Mendoza (CAP), aos 17/2º; Juninho (FER), aos 36/2º

🟨 Cartões Amarelos: Netinho, Tarik, Juninho, Ronaldo Aves e Lucas Rodrigues (FER); Kauã Moraes (CAP)

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: Não divulgado

💸 Renda: Não divulgado