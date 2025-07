Coritiba é goleado pelo Paysandu, perde liderança e invencibilidade em casa

Em uma noite para esquecer no Couto Pereira, o Coritiba foi goleado pelo Paysandu por 5 a 2, neste sábado (19), pela 17ª rodada da Série B, e perdeu sua invencibilidade como mandante na competição. Apesar de sair na frente com gol de Josué, o Coxa sofreu a virada em apenas cinco minutos ainda no primeiro tempo, voltou a sofrer gols após seis partidas e de quebra deixou a liderança da Série B.

Com o resultado, o Alviverde parou nos 33 pontos e foi ultrapassado pelo Goiás, que chegou a 36 ao vencer o Cuiabá. Já o Paysandu, com os três pontos, chegou a 18 e saiu da zona de rebaixamento, subindo para o 16º lugar.

A partida começou com o Coritiba desperdiçando boas chances e abrindo o placar aos 25 minutos com Josué, em cobrança de falta que desviou na barreira e matou o goleiro adversário. No entanto, logo na saída de bola, o Papão empatou com Garcez e virou aos 30, com Diogo Oliveira de cabeça após cobrança de falta. Antes do intervalo, Diogo Oliveira voltou a marcar em lance semelhante, ampliando para 3 a 1.

No segundo tempo, o Coxa diminuiu em cobrança de pênalti de Josué, mas logo sofreu o quarto gol, também de pênalti, convertido por Marlon. O time alviverde ainda tentou reagir com mudanças do técnico Mozart, mas encontrou dificuldades para furar a defesa do Papão. No fim, Garcez marcou o quinto em contra-ataque e selou a goleada.

Agora, o Coritiba tenta a recuperação na próxima terça-feira (22), às 21h30, quando enfrenta o Athletic na Arena Sicredi. Já o Paysandu volta a campo na quarta-feira (23), contra o Amazonas, no Carlos Zamith.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2 x 5 Paysandu

Série B – 17ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca (Alex Silva), Guilherme Aquino, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado (Everaldo), Sebastián Gómez (De Pena) e Josué; Lucas Ronier (Gustavo Coutinho), Dellatorre e Iury Castilho (Clayson). Técnico: Mozart

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Maurício Antônio, Novillo e Reverson; Leandro Vilela (Ronaldo Henrique), Anderson Leite (Ramón Martínez) e Marlon (Matheus Vargas); Denner (Vinni Faria), Diogo Oliveira (Benítez) e Maurício Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.

🗓️ Data e horário: , 19 de setembro de 2025, às 18h30.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 24.701 (total).

💸 Renda: R$ 683.920,00

🔎 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).

🚩 Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

⚽ Gols: Josué, aos 25′, Garcez, aos 26′, Diogo Oliveira, aos 30′ e 43′ do 1ºT; Josué, aos 10′, Marlon Douglas, aos 23′, Garcez, aos 41′, do 2ºT.

🟨 Cartões Amarelos: Everaldo, Clayson (CFC); Maurício Antônio (PAY).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.