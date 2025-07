Athletico sofre virada e perde para o Volta Redonda

O Athletico foi derrotado por 3 a 2 pelo Volta Redonda, de virada, na noite deste sábado (19), no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense abriu vantagem no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Esquivel recuperou a bola na defesa, e cruzou para Alan Kardec finalizar.

Aos 38 minutos. Kauã Moares apareceu pelo lado esquerdo e tocou na área para Zapelli, que deixou dois marcadores no chão antes de tocar para o gol.

Dominando as ações, o Furacão teve outras boas oportunidades para ampliar o placar antes do intervalo.

No entanto, a etapa final marcou a reação do time carioca.

Aos 8 minutos, o Athletico desperdiçou chance clara, com uma finalização frente a frente com o goleiro Jean Drosny, perdida por Zapelli.

Na sequência, MV descontou após assistência de Raí.

Empurrado pela torcida, o Voltaço seguiu pressionando e chegou ao empate com cabeçada de André Luiz, aos 20.

A virada veio aos 35, em finalização de Ítalo, após jogada individual de PK.

Já nos acréscimos, Esquivel parou contra-ataque com falta violenta, levou o 2º amarelo na partida e acabou expulso.

Com o resultado, o Rubro-Negro permanece com 23 pontos, cai para a 9ª colocação e perde a chance de entrar no G4. Já o Volta Redonda chega aos 18 pontos, mas segue na vice-lanterna da tabela.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta a Ferroviária na terça-feira (22), às 20h, na Arena da Baixada. O Volta Redonda visita a Chapecoense na quarta-feira (23), às 19h, na Arena Condá.





Ficha Técnica

Volta Redonda 3 x 2 Athletico

Série B – 17ª rodada

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny (Wellington Silva), Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sánchez; Bruno Barra (André Luiz), Pierre (Chay) e Raí (Fabrício); Lucas Tocantins (PK), Ítalo Carvalho e MV. Técnico: Rogério Corrêa

Athletico: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo e Esquivel; Felipinho (Giuliano), Raul (Renan Peixoto), Patrick (João Cruz) e Zapelli (Leozinho); Mendoza e Alan Kardec (Viveros). Técnico: Odair Hellmann





🗓️ Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 20h30.

📍 Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ).

🔎 Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP).

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

⚽ Gols: Alan Kardec (23/1º), Zapelli (38/1º), MV (9/2º), André Luiz (20/2º) e Ítalo Carvalho (35/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Léo, Felipinho, Giuliano, Esquivel (CAP), Gabriel Bahia, PK e MV (VOL).

🟥 Cartões Vermelhos: Esquivel.