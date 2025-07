Morre Flávio Pantera, ex-goleiro de Athletico e Paraná Clube

O futebol paranaense perdeu neste domingo (13/07) um de seus grandes nomes.

Flávio Emídio dos Santos Vieira, conhecido como Flávio Pantera, morreu aos 54 anos após uma batalha contra um câncer de próstata.

O ex-goleiro vinha tratando a doença desde o ano passado e chegou a apresentar melhora, mas o câncer retornou de forma agressiva.

Natural de Maceió (AL), Flávio iniciou a carreira no CSA no início da década de 1990. Pelo clube alagoano, conquistou dois títulos estaduais (1991 e 1994), o que lhe rendeu destaque nacional e, em 1995, uma transferência para o Athletico Paranaense, então na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa rubro-negra, viveu uma das fases mais vitoriosas da história do clube. Assumiu a titularidade em 1998, após a saída de Ricardo Pinto, e participou de conquistas marcantes como o tetracampeonato paranaense (1998, 2000, 2001 e o Supercampeonato de 2002), a Copa Paraná (1998), a Seletiva da Libertadores (1999), o título da Série B (1995) e, sobretudo, o histórico título da Série A do Brasileirão em 2001.

Após deixar o Furacão em 2003, Flávio teve uma breve passagem pelo Vasco da Gama, onde venceu o Campeonato Carioca.

No mesmo ano assinou com o Paraná Clube. No Tricolor da Vila, também virou ídolo: foi campeão paranaense em 2006 e defendeu o time na histórica participação na Copa Libertadores de 2007.

Mais tarde, vestiu as cores do América Mineiro, onde venceu o Campeonato Mineiro Módulo II (2008) e a Série C do Campeonato Brasileiro (2009).

Encerrou a carreira no CSA, clube que o revelou.

Nos últimos anos, enfrentou dificuldades financeiras e contou com o apoio de amigos, torcedores e ex-companheiros, que se mobilizaram em campanhas de doações para ajudá-lo durante o tratamento.