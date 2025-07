Athletico perde para o Goiás e segue fora do G4

Neste sábado (12/07), o Furacão foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado representou mais uma derrota do time rubro-negro como mandante na competição.





O primeiro tempo foi marcado por um jogo travado, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol.

Ainda assim, o Athletico teve as melhores chances. Aos 27 minutos, Patrick desperdiçou uma grande oportunidade com o gol aberto, ao ser bloqueado na hora da finalização.

Aos 39, Esquivel arriscou de fora da área e acertou a trave do goleiro Tadeu.

Na segunda etapa, o desempenho atleticano caiu, e o Goiás passou a controlar as ações.

Logo aos 3 minutos, Willian Lepo obrigou o goleiro Mycael a fazer uma boa defesa.

No lance seguinte, Caito finalizou com perigo, e Mycael voltou a salvar.

A pressão esmeraldina surtiu efeito aos 34 minutos. Após chute forte de Wellington Rato, Mycael espalmou para o meio da área, e Anselmo Ramon, livre, aproveitou o rebote para marcar o gol da vitória.





Foto Crédito: Rui Santos

O Athletico tentou pressionar em busca do empate, e por pouco não conseguiu aos 42, em cabeçada de Felipinho após cobrança de escanteio.

No entanto, o placar não foi alterado, e a torcida presente na Arena protestou com vaias após o apito final, com o goleiro Mycael sendo um dos principais alvos.

Situação na tabela

Com a derrota, o Athletico permanece com 23 pontos e ocupa momentaneamente a sexta colocação, podendo cair até para o oitavo lugar ao fim da rodada.

Próximo compromisso

O Furacão volta a campo no próximo sábado (19), quando enfrenta o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 17ª rodada da Série B.





Ficha Técnica

Athletico 0x1 Goiás

Série B – 16ª rodada

Athletico: Mycael; Kauã Moraes, Lucas Belezi (Leozinho), Léo e Lucas Esquivel (Renan Peixoto); Felipinho, Raul, Patrick (Tevis) e Bruno Zapelli; Luiz Fernando (Mendoza) e Alan Kardec (Kevin Viveros). Técnico: Odair Hellmann.

Goiás: Tadeu; Diego Caito (Luiz Felipe), Messias, Titi e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Marcão (José Hugo) e Juninho; Welliton Matheus (Moraes), Anselmo Ramon (Facundo Barceló) e Pedrinho (Wellington Rato). Técnico: Vagner Mancini.

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB).

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ Gol: Anselmo Ramon (GOI), aos 32′ do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Raul (CAP); Messias e Welliton Matheus (GOI)

🏟️ Público Total : 16.319