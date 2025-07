Coritiba vence o CRB em Maceió e mantém liderança na Série B

O Coritiba conquistou um triunfo valioso longe de seus domínios ao derrotar o CRB por 1 a 0 na noite desta terça-feira (9), abrindo a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, foi marcado por pressão dos alagoanos no primeiro tempo e atuação de destaque do goleiro Pedro Morisco, que salvou o Coxa com ao menos quatro defesas cruciais.

Logo nos primeiros minutos, o CRB chegou a abrir o placar com Herculano, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a toque de mão na jogada. Empurrado pela torcida e em busca de recuperação, o time da casa manteve o ritmo ofensivo, enquanto o Coritiba, desfalcado, encontrou dificuldades para organizar o meio-campo e precisou ajustar a defesa com alterações táticas feitas por Mozart ao longo da partida.

Na etapa final, o Coxa conseguiu levar mais perigo ao ataque, exigindo boas defesas de Matheus Albino em finalizações de Wallisson e Josué. No entanto, o jogo voltou a ficar equilibrado, e o Verdão adotou postura cautelosa, apostando em contra-golpes e mantendo a consistência defensiva.

A emoção ficou reservada para os minutos finais. Aos 42 do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti para o Coritiba após toque de mão na área do CRB. Gustavo Coutinho cobrou com tranquilidade, batendo no centro do gol e garantindo a vitória e os três pontos para o time paranaense em Maceió.

Com o resultado, o Coritiba chega a 33 pontos e permanece na liderança da Série B, ampliando sua sequência invicta para nove partidas. O CRB segue com 21 pontos, ocupando a 10ª colocação. O próximo compromisso do Verdão será diante do Paysandu, no sábado (19), no Couto Pereira. Já o CRB volta a campo na quinta-feira (17), quando enfrenta o Operário fora de casa em confronto direto no meio da tabela.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 Coritiba

Série B – 16ª rodada

CRB: Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão (Luis Segovia), Henri e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Vinicius Nunes) e Danielzinho (Giovani); William Pottker, Thiaguinho (Vinicius Barata) e Breno Herculano Técnico: Eduardo Barroca.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué (Carlos de Pena); Clayson (Careca), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Iury Castilho (Everaldo). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 10 de julho de 2025, às 21h35.

📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).

🏟️ Público: não informado

💸 Renda: não informado

🔎 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG).

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ Gols: Gustavo Coutinho (45/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Maicon, Zeca, Wallisson (CFC); Fábio Alemão, Gegê, Matheus Albino (CRB)

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.