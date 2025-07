Dellatorre desencanta e Coxa engata mais uma vitória na Série B

O Coritiba manteve a boa fase e venceu o Volta Redonda por 2 a 0, nesta sexta-feira (4), no Couto Pereira, pela 15ª rodada da Série B. Dellatorre marcou os dois gols da partida, encerrando um jejum pessoal de mais de quatro meses sem balançar as redes e quebrando a sequência de oito jogos sem gols dos atacantes alviverdes.

Com o resultado, o Coxa chegou aos 30 pontos e assumiu a liderança provisória da competição, aguardando o jogo do Goiás na terça-feira (8) para confirmar a posição. Já o Voltaço segue na zona de rebaixamento, com 14 pontos.

O Alviverde dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 18 minutos, quando Dellatorre aproveitou rebote após boa defesa de Jean Drosny e marcou. Pouco depois, aos 23, o camisa 49 voltou a balançar as redes, completando cruzamento rasteiro de Iury Castilho.

Na segunda etapa, o Volta Redonda voltou mais agressivo e chegou a assustar, mas parou em boas defesas de Pedro Morisco e em cortes da defesa coxa-branca. O Coritiba, por sua vez, diminuiu o ritmo e teve dificuldades para atacar, mas segurou o resultado com segurança até o apito final, garantindo mais três pontos importantes na busca pelo retorno à elite.

O Coritiba volta a campo na quinta-feira (10), às 21h35, contra o CRB, no Rei Pelé. Já o Voltaço enfrenta o Botafogo-SP na segunda-feira (14), às 21h30, na Arena Nicnet, tentando sair da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2 x 0 Volta Redonda

Série B – 15ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado (Geovane), Wallisson (Vini Paulista) e Josué (Carlos De Pena); Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart

Volta Redonda: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro (Lucas Tocantins), Bruno Barra e Gabriel Bahia ; Wellington Silva (Jhonny), Sanchez, André Luiz (Robinho) e Pierre e Raí (Léo Ceará); MV e Ítalo Carvalho (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Correa.

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 4 de julho de 2025, às 19h.

📍 Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

🏟️ Público: 18.107 pessoas

💸 Renda: R$ 375.230,00.

🔎 Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO).

🚩 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

⚽ Gols: Dellatorre (18/1º e 23/1º); 23/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Filipe Machado, Walisson, Josué, Bruno Melo Lucas Ronier (CFC); Robinho, MV (VRE).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.