Brasil estreia com empate sem gols sob comando de Ancelotti

Na aguardada estreia de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira, o Brasil não saiu do 0 a 0 contra o Equador, na noite desta quinta-feira (5), no Estádio Monumental de Guayaquil. Com o resultado, a equipe brasileira se mantém na quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas com 22 pontos, enquanto os equatorianos assumem a vice-liderança, com 24.

O duelo marcou também a estreia do zagueiro Alex Sandro como titular, o retorno de Casemiro e Richarlison ao time principal, além da aposta no jovem Estêvão no time titular.

A primeira etapa foi equilibrada, com ligeiro domínio do Equador nos minutos iniciais. A melhor chance foi brasileira, aos 21 minutos, quando Gerson optou por servir Vini Jr., que finalizou desequilibrado, facilitando a defesa do goleiro adversário. Vanderson também teve uma boa oportunidade, mas perdeu o controle da bola. Os donos da casa ameaçaram com um chute de fora da área defendido por Alisson.

Na segunda metade, o Equador cresceu na partida, tomou conta das ações ofensivas, mas parou em uma defesa brasileira segura, comandada por Alisson. Ancelotti mexeu no time com as entradas de Martinelli, Andrey e Matheus Cunha, mas a equipe não conseguiu reagir.

Após o apito final, Vini Jr. exaltou o novo técnico: “Sempre falei que é o melhor treinador com quem já trabalhei. Ele ainda não teve tempo para mostrar seu trabalho.” Já Casemiro reforçou a necessidade de paciência: “A equipe deles está mais consolidada. Estamos apenas no começo com o novo treinador.”

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, às 21h45, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Equador encara o Peru, às 22h, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Equador 0 x 0 Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo – 15ª rodada

Equador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñan; Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo e Yeaboah (Kevin Rodríguez); Minda (Preciado) e Angulo (Medina). Técnico: Sebastian Beccacece.

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Bruno Guimarães (Andreas Pereira), Casemiro e Gerson (Andrey Santos); Estâvão (Gabriel Martinelli), Richarlison (Matheus Cunha) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de junho de 2025, às 20h.

📍 Local: Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

🔎 Árbitro: Piero Maza (CHI).

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI).

⚽ Gols: Não houve.