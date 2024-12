Chapecoense vence Coritiba, e garante permanência na Série B

Na tarde deste domingo (17/11), a Chapecoense conquistou uma importante vitória sobre o Coritiba, vencendo por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada na Arena Condá, em Chapecó.

Com o triunfo, a equipe catarinense assegurou sua permanência na competição para a próxima temporada.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com poucas chances claras de gol.

Logo aos 2 minutos, o Coritiba teve uma boa oportunidade com Marcinho, que cobrou uma falta perigosa na entrada da área, mas o goleiro Benassi defendeu sem dificuldades.

Aos 28, Josué arriscou da lateral da área, mas a bola passou ao lado da meta. A Chapecoense também levou perigo aos 35 minutos, quando Pomba tentou de longe, mas Léo defendeu com tranquilidade.

Aos 38 minutos, após cruzamento na área, Marcelinho tocou a bola com o braço. O árbitro, com auxílio do VAR, marcou pênalti para o Coritiba. Josué converteu com uma cobrança rasteira e abriu o placar para os visitantes, que foram para o intervalo em vantagem.

Segundo Tempo

A etapa final foi muito mais movimentada. Logo aos 1 minuto, a Chapecoense quase empatou, mas o chute de Ítalo, após escanteio, passou por cima do gol. Na sequência, o atacante teve outra chance, mas a bola saiu ao lado da meta.

A reação dos donos da casa veio aos 13 minutos, quando Marcelinho cruzou para Perotti, que cabeceou no canto e igualou o marcador.

Empolgada, a Chapecoense continuou pressionando e conseguiu a virada aos 20 minutos. Tarik arriscou de fora da área, e a bola desviou em Thalisson Gabriel, enganando o goleiro Benassi.

O Coritiba ainda teve uma boa oportunidade aos 25 minutos, quando Ronier invadiu a área e chutou cruzado, mas Léo fez outra grande defesa.

A Chapecoense controlou o ritmo do jogo até o apito final, garantindo a vitória por 2 a 1 e a permanência na Série B de 2025.

Situação na Tabela e Próximos Jogos

Com a vitória, a Chapecoense alcançou os 44 pontos e se manteve na 14ª posição, assegurando a permanência na Série B. Já o Coritiba, com 50 pontos, ocupa a 10ª colocação na tabela.

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Botafogo-SP no estádio Couto Pereira, no domingo (24). No mesmo dia, a Chapecoense enfrenta o Mirassol fora de casa, às 18h30.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro – Série B 2024

37ª rodada – 17/11/2024

Chapecoense 2 x 1 Coritiba

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho (Maílton), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Tárik, Foguinho (Marlone), Rafael Carvalheira e Marcinho (Giovanni Augusto); Ítalo e Perotti (Rodrigo Moledo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Coritiba: Benassi; Jhonny (Júnior Brumado), Thalisson Gabriel, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Zé Gabriel (Bernardo), Matheus Bianqui (Natanael), Vini Paulista e Josué (Brandão); Lucas Ronier e Wesley Pomba (Eryc Castillo). Técnico: Guilherme Bossle.





Local: Arena Condá, em Chapecó.

Gols: Josué (CFC), aos 41/1T; Perotti e Tárik (CHA), aos 13 e 20/2T.

Cartões Amarelos: Marcelinho e Ítalo (CHA); Wesley Pomba e Eryc Castillo (CFC).

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES).

VAR: Vinicius Gomes de Amaral (MG).





