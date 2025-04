O torcedor ilustre que virou amuleto do San Lorenzo

Jorge Mario Bergoglio, mais conhecido mundialmente como Papa Francisco, tem uma paixão antiga: o futebol.

E o seu coração sempre bateu mais forte pelo San Lorenzo, clube argentino do bairro de Almagro.

A relação é tão próxima que muita gente brinca dizendo que ele deu uma ajudinha “divina” para o time conquistar sua primeira Copa Libertadores, em 2014.

A conexão começou na infância. O pai de Francisco jogava basquete pelo San Lorenzo e levava o filho ao estádio. Foi ali que nasceu o carinho pelo clube que ele nunca abandonou, mesmo depois de assumir funções importantes na Igreja.

Quando virou Arcebispo de Buenos Aires, parou de ir aos jogos, mas seguiu como sócio do clube e, em 2008, ainda celebrou a missa de 100 anos do San Lorenzo.

Coincidência ou não, a fase do time melhorou depois que Francisco virou Papa, em 2013. No fim daquele ano, o San Lorenzo foi campeão argentino e, oito meses depois, levantou a tão sonhada taça da Libertadores, superando o Nacional do Paraguai na final.

Durante a campanha, era comum ver torcedores fantasiados de Papa nos jogos, uma homenagem divertida ao torcedor mais ilustre do clube.

— Foto: Getty Images

Após a conquista, a delegação do San Lorenzo foi recebida no Vaticano, em uma audiência especial com o pontífice, que celebrou com orgulho a façanha do time do coração.

Papa recebeu de presente uma camisa do seu time de futebol / Foto: L’Osservatore Romano/Rádio Vaticano





Loja perto do estádio do San Lorenzo faz uma homenagem ao Papa Francisco — Foto: Getty Images