João Rocha conquista segunda vitória no MMA

O jovem lutador curitibano João Rocha segue em ascensão no cenário do MMA nacional.



No último fim de semana, ele garantiu sua segunda vitória consecutiva como profissional, conquistando uma decisão unânime dos juízes em uma luta marcada por muita técnica, superação e estratégia.

O combate aconteceu no evento Forja, em Londrina, onde Rocha enfrentou um adversário mais experiente, de 31 anos e com seis lutas no currículo.

Apesar do desafio, o jovem atleta de Curitiba dominou a luta e saiu vitorioso, mostrando que está no caminho certo para se firmar entre os grandes nomes da modalidade.

Em entrevista exclusiva após a luta, João compartilhou detalhes da preparação intensa que precedeu o confronto, a estratégia adotada e a importância do apoio da equipe e da torcida:

"A gente se preparou muito bem, né? Eu, junto com o meu time. Sabíamos que o adversário era bastante duro, vinha de vitória e era mais experiente que eu. Ele tem seis lutas e trinta e um anos, então eu sabia que precisava me preparar bastante."

"Foram quatro, cinco treinos por dia, inclusive nos finais de semana. Treinamos sem folga nesses últimos trinta dias. Minha preparação foi sem nenhum dia de descanso, sem comer nenhuma besteira, cuidando da alimentação para bater o peso certinho."

A estratégia inicial era levar o adversário para o chão, aproveitando a especialidade do jiu-jitsu da equipe de João, mas no dia da luta ele surpreendeu:

"Ele tem uma trocação muito boa, mas no dia da luta acabamos não indo tanto para o chão. Ficamos mais na troca de socos e chutes, e mesmo em pé, onde era o ponto forte dele, eu consegui ser superior."

O apoio da família e da torcida também foi fundamental para a vitória:

"Tenho muita família em Londrina, minha cidade natal. Muita gente foi me apoiar. Meus irmãos e minha cunhada saíram de Curitiba às quatro da manhã para assistir à luta e mandar energia positiva. Isso fez muita diferença."

João também fez questão de agradecer ao evento e à organização, que garantiram uma estrutura de qualidade para os atletas:

"Quero agradecer ao evento Forja, ao professor Neto, que é o dono do evento. Ele cuidou da gente desde o momento em que chegamos até a nossa saída. Foi super atencioso, deu toda assistência, Ficamos em um hotel muito bom."





Agradeceu tambem a equipe Equipe Gile Ribeiro, do mestre Gile Ribeiro, professor Júlio Migliorini e professor Wagner Nega , e todos os atletas por todo apoio e acreditar em seu potencial.