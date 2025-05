Athletico-PR vence o Brusque e avança na Copa do Brasil

O Athletico-PR garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Brusque por 1 a 0, na noite desta terça-feira (21), na Ligga Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

O Furacão abriu o placar aos 2 minutos de jogo. Isaac fez bela jogada individual pela esquerda, invadiu a área e finalizou para defesa de Matheus Nogueira. No rebote, Kauã Moraes apareceu livre e finalizou de primeira para o fundo das redes.

O lateral-direito Kauã Moraes comemora gol do Athletico contra o Brusque (Crédito: Geraldo Bubniak)

Após o gol, o Athletico manteve o domínio da partida, criando boas oportunidades ofensivas.

O Brusque chegou a empatar aos 16 minutos, em cobrança de falta de Bruno Moccelin. Após dividida na área, Álvaro mandou para o gol, mas o lance foi anulado com auxílio do VAR, que identificou toque de mão do atacante.

O toque de mão de Alvaro, no gol anulado (Crédito: Geraldo Bubniak)

Ainda na primeira etapa, o time catarinense passou a apostar em finalizações de longa distância e lançamentos, tentando surpreender a defesa rubro-negra.

No segundo tempo, o Brusque voltou melhor e criou duas grandes chances

Diego Mathias finalizou com perigo da entrada da área, à esquerda do gol. Em seguida, João Veras recebeu passe de Thomaz, ficou cara a cara com o goleiro Mycael e parou em grande defesa do arqueiro atleticano.

Depois do susto, o Athletico equilibrou as ações e voltou a incomodar nos contra-ataques, mas pecava nas finalizações.

Com o cansaço do Brusque nos minutos finais, o Furacão teve novas oportunidades para ampliar a vantagem, mas seguiu desperdiçando chances claras.

Aos 32 minutos, Esquivel arriscou de fora da área e obrigou Matheus a fazer boa defesa no ângulo.

Já nos acréscimos, Tevis recebeu livre após passe de Zapelli, mas finalizou para fora.

Nos instantes finais, o atacante ainda teve mais uma chance cara a cara, mas cabeceou mal e perdeu mais um gol feito.

Como fica

O adversário do Athletico na próxima fase será conhecido em sorteio. São Paulo, CSA e Vasco se classificaram hoje também.