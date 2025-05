Athletico repete erros, perde para o Vila Nova e amplia jejum na Série B

O Athletico Paranaense voltou a decepcionar na Série B e acumulou sua quarta partida consecutiva sem vitória. Neste sábado (17), o Furacão foi derrotado por 2 a 1 pelo Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia, pela oitava rodada da competição. A equipe rubro-negra apresentou novamente um futebol abaixo do esperado e foi dominada durante quase todo o confronto.

O time goiano abriu o placar logo aos 12 minutos, com Bernardo Schappo, aproveitando falha de marcação após escanteio. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Poveda ampliou, aproveitando rebote após boa defesa de Mycael. O Athletico descontou apenas na etapa final, com Zapelli convertendo pênalti confirmado pelo VAR, embora a cobrança tenha saído fraca, o goleiro falhou.

Apesar das mudanças promovidas por João Correia, o Athletico foi inoperante no primeiro tempo e só demonstrou algum poder de reação nos minutos finais, sem sucesso. Com o resultado, o Rubro-Negro permanece com 10 pontos e cai para a 11ª colocação. Já o Vila Nova sobe para vice-liderança, com 16 pontos.

Agora o Athletico vira a chave para a Copa do Brasil e enfrenta o Brusque na terça-feira (19), na Ligga Arena, às 19h30, após empate sem gols no jogo de ida. Pela Série B, o próximo compromisso é contra o Athletic, no sábado (24), novamente em casa.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova 2 x 1 Athletico

Série B – 8ª rodada

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson (Wallison Maia), Igor Henrique (Miticov) e Dodô (João Vieira); Júnior Todinho (Gustavo Pajé), Guilherme Parede (Gabriel Silva) e Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Lacerda.

Athletico: Mycael; Habraão (Zapelli), Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Lucas Esquivel; Raul (Kauã Moraes), Felipinho e Giuliano (João Cruz); Tevis (Isaac), Luiz Fernando e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: João Correia.

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30.

📍 Local: Estádio OBA, Goiânia (GO).

🏟️ Público: pessoas. 8.075 pessoas.

💸 Renda: R$ 154.645,00.

🔎 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP).

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP).

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

⚽ Gols: Bernardo Schappo (13/1º); Gabriel Poveda (31/1º); Bruno Zapelli (32/2º).

🟨 Cartões Amarelos: (VIL); Luiz Fernando, Felipinho (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.