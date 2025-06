Coritiba e Botafogo-SP ficam no empate sem gols

O resultado acabou sendo mais interessante para o Botafogo-SP, que, com o ponto somado, chegou a 10 pontos e, pelo menos temporariamente, saiu da zona de rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, chegou aos 20 pontos e manteve-se na vice-liderança da tabela.





O primeiro tempo foi truncado, com muita disputa no meio-campo e escassas chegadas ao gol. A única chance clara saiu dos pés de Josué, que aos 42 minutos exigiu uma boa defesa do goleiro Victor Souza.





Na etapa final, o cenário não mudou. As equipes continuaram valorizando a posse de bola, mas sem oferecer grande perigo ao adversário. O placar seguiu inalterado até o apito final, refletindo o equilíbrio e a falta de inspiração ofensiva no duelo.





Na sequência da competição, o Coritiba enfrenta o Atlético-GO fora de casa no domingo (15), às 16h. O Botafogo-SP, por sua vez, visita o Paysandu, atual lanterna da Série B, na sexta-feira (13), às 21h35.

FICHA TÉCNICA





Botafogo-SP 0 x 0 Coritiba

Série B – 11ª rodada





Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel (Carrillo) e Alejo Dramisino; Matheus Régis (Robinho), Jonathan Cafu (Dramisino) e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal.





Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Geovane (Iury Castilho), Machado (Jacy) e Josué (De Pena); Lucas Ronier, Vini Paulista (Walisson) e Gustavo Coutinho (Delatorre). Técnico: Mozart.





🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de junho de 2025, às 18h.

📍 Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

🔎 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE).

🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).

⚽ Gols: Não houve.

🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Bispo, Maciel (BOT); Alex Silva, Zeca e Walisson (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.













