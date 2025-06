Brasil vence o Paraguai e está classificado para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira está oficialmente classificada para a Copa do Mundo de 2026. A vaga foi assegurada na noite desta terça-feira (10), após a vitória por 1 a 0 diante do Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, em confronto válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A partida marcou a estreia de Carlo Ancelotti no comando da equipe em território brasileiro. O técnico italiano já havia dirigido o time no empate sem gols com o Equador, na semana anterior, fora de casa.

O único gol do jogo saiu nos minutos finais da primeira etapa. Após pressão no campo ofensivo, Matheus Cunha roubou a bola e serviu Vini Jr., que não perdoou e balançou as redes. O camisa 7 do Real Madrid, contudo, recebeu cartão amarelo e será desfalque no próximo jogo da Seleção.

Para o duelo contra os paraguaios, Ancelotti optou por mudanças importantes no time titular: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Raphinha iniciaram a partida, substituindo Gerson, Estêvão e Richarlison.

Antes do apito inicial, o treinador foi homenageado pela torcida brasileira com um belo mosaico nas arquibancadas com a mensagem: “Parabéns, Ancelotti”, celebrando seu aniversário de 66 anos e sua chegada ao futebol brasileiro.





Dentro de campo, o Brasil teve postura mais agressiva do que na última apresentação. A equipe pressionou os paraguaios desde os primeiros minutos. Vini Jr. desperdiçou boa chance logo aos 11, e Matheus Cunha também chegou perto de marcar de cabeça. O gol veio aos 43 minutos do primeiro tempo, coroando a atuação mais incisiva da equipe.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo diminuiu. O Brasil teve duas boas chances com Bruno Guimarães: na primeira, um cruzamento fechado quase surpreendeu Gatito Fernández, salvo por Cáceres em cima da linha; na segunda, o goleiro paraguaio fez grande defesa em chute do volante.

Com o resultado, a Seleção sobe para o terceiro lugar na tabela e garante sua presença no Mundial de 2026. Já o Paraguai, que caiu para a quinta posição, segue na briga por uma vaga.

A próxima partida do Brasil será no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, contra o Chile, em local ainda indefinido. No mesmo dia, o Paraguai encara o Equador em casa, em confronto direto pelas primeiras posições.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1 x 0 Paraguai

Eliminatórias da Copa do Mundo – 16ª rodada

Brasil: Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alex e Alex Sandro (Beraldo); Bruno Guimarães e Casemiro; Vini Jr (Richarlison), Matheus Cunha (Gerson), Gabriel Martinelli e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Paraguai: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso (Sández); Villasanti (Bobadilla), Diego Gómez (Ángel Romero), Cubas, Almirón (Romero) e Enciso; Sanabria (Ávalos). Técnico: Gustavo Alfaro.

🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de junho de 2025, às 21h45.

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

Público: 46.316.

🔎 Árbitro: Facundo Tello (ARG).

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG) .

⚽ Gols: Vini Jr., aos 43′ do 1ºT.

🟨 Cartões Amarelos: Bruno Guimarães, Vini Jr. (BRA); Junior Alonso (PAR).