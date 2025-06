Athletico vira sobre o Remo na Arena e sobe na tabela

O Athletico venceu o Remo por 2 a 1 na noite deste sábado (14), na Arena da Baixada, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória de virada, o Furacão subiu para a oitava colocação na tabela.

A partida começou com um susto para os donos da casa. Logo aos 50 segundos de jogo, Pedro Costa foi acionado pela direita e cruzou para Adaílton, que apareceu livre na área e abriu o placar para o Remo.

A equipe paraense ainda teve outra chance clara com o próprio Adaílton, mas o atacante finalizou por cima do gol.

O Athletico reagiu rapidamente. Aos sete minutos, Kauã Moraes cruzou da direita e Alan Kardec cabeceou no travessão. O Furacão passou a controlar a posse de bola e criou boas oportunidades.

Aos 20, João Cruz encontrou Kardec na área, mas o atacante mandou para fora. Já aos 27, Patrick desviou de cabeça após cobrança de falta e obrigou o goleiro Marcelo Rangel a intervir. Na sobra, Giuliano finalizou para fora.

O time da casa manteve a pressão até o fim do primeiro tempo, mas foi para o intervalo em desvantagem.

Na segunda etapa, o Athletico manteve o ritmo e buscou o empate desde o início. Após chances com Giuliano e Kauã, o Furacão teve um pênalti marcado após falta de Janderson em Tévis. Giuliano cobrou com precisão e deixou tudo igual, aos oito minutos.

O gol da virada veio apenas nos acréscimos. Aos 45, Esquivel encontrou espaço e cruzou para Alan Kardec, que cabeceou no canto e garantiu o triunfo rubro-negro.

Com o resultado, o Athletico chega aos 17 pontos, quatro a menos que o CRB, que fecha o G4 da competição.

O Remo, permanece com 20 pontos e cai para a sexta posição.

Na próxima rodada, ambas as equipes voltam a campo no sábado (21). O Athletico enfrenta o Avaí, às 16h, na Ressacada, em Florianópolis. Já o Remo disputa o clássico contra o Paysandu, às 18h30, no Mangueirão, em Belém.

Ficha Técnica

Athletico 2 x 1 Remo

Série B – 12ª rodada

Athletico: Mycael; Kauã Moraes (Dudu Kogitzki), Habraão, Léo e Esquivel; Falcão (Tevis), Patrick (Léo Derik), João Cruz e Giuliano (Raul); Luiz Fernando (Renan Peixoto) e Alan Kardec. Técnico: Anderson Nicolau.

Remo: Marcelo Rangel (Ygor Vinhas); Pedro Costa, Klaus (Camutanga), Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius (Regis) (Rafael Castro), Giovanni Pavani e Pedro Castro; Janderson, Adaílton (Davó) e Pedro Rocha. Técnico: Flávio Garcia.

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de junho de 2025, às 18h30.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF).

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

⚽ Gols: Adaílton (1/1º), Giuliano (6/2º) e Alan Kardec (45/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Alan Rodríguez (REM) e Alan Kardec (CAP).