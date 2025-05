Coritiba vence Criciúma fora de casa e entra no G4

Em duelo marcado por dificuldades ofensivas, o Coritiba venceu o Criciúma por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no Estádio Heriberto Hülse, e retornou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Vini Paulista, que recentemente renovou contrato com o clube até o fim de 2027.

O primeiro tempo teve pouca inspiração ofensiva por parte do Coxa, que, mesmo com maior posse de bola e superioridade técnica, pecou na lentidão e na falta de criatividade. O Criciúma, por sua vez, teve chances mais claras, mas falhou nas finalizações. A reta final da etapa inicial foi marcada por chances desperdiçadas por ambos os lados, incluindo uma bola no travessão de Sebastián Gómez.

Na segunda etapa, o Coritiba voltou mais agressivo e conseguiu balançar as redes após boa jogada de Alex Silva, que encontrou Vini Paulista livre na área. O goleiro Pedro Morisco ainda brilhou ao fazer duas grandes defesas e garantir o triunfo alviverde.

Com o resultado, o Coritiba chegou a 16 pontos e depende de um tropeço do CRB diante do Botafogo-SP para se manter no G4. Já o Criciúma segue em situação delicada na Série B, com apenas seis pontos, ocupando a vice-lanterna da competição.

Na próxima rodada, o Coxa recebe o Avaí no sábado (31), às 16h, no Couto Pereira. O Criciúma visita o Paysandu na segunda-feira (2), às 21h, em Belém.

FICHA TÉCNICA

Criciúma 0 x 1 Coritiba

Série B – 9ª rodada

Criciúma: Kauã; Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Benevenuto (Juninho); Marcinho, Marcelo Hermes, Gui Lobo (Adrianinho), Zé Gabriel (Samuel Otusanya) e Morelli; Thales (João Carlos) e Diego Gonçalves (Sassá). Técnico: Eduardo Baptista.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado (Geovane), Sebas Gómez (Everaldo), Vini Paulista e Josué (Tiago Cóser); Nicolas Careca (Walisson) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 26 de maio de 2025, às 19h.

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse , em Criciúma (SC).

🔎 Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Marcelo Grando (MS).

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ Gols: Vini Paulista, aos 14′ do 2º T (CFC).

🟨 Cartões Amarelos: Benevenuto, Otusanya, Adriano (CRI); Zeca, Bruno Melo, Vini Paulista (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.