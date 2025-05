Athletico vence o Athletic na Ligga Arena e encerra jejum

O Athletico-PR reencontrou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Athletic-MG por 1 a 0, neste sábado (23), na Ligga Arena.

O resultado encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer na competição e recolocou o Furacão na briga pelo G-4.





A partida começou com pouca inspiração ofensiva e muita disputa no meio-campo. O primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado, com poucas chances claras de gol.

Pelo lado rubro-negro, Luis Fernando e João Cruz tentaram romper a defesa adversária com jogadas individuais e finalizações de média distância.

Já o Athletic explorava as investidas de Amorim pela direita, mas também encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo.





No segundo tempo, o confronto ganhou em intensidade. O time mineiro iniciou pressionando e quase abriu o placar com Neto Costa, que exigiu excelente defesa de Mycael em finalização à queima-roupa.

A resposta do Athletico veio em sua principal arma: a bola parada. Aos 13 minutos, João Cruz cobrou escanteio com precisão, e Renan Peixoto subiu livre para marcar o único gol da partida.

Aos 42, a mesma dupla voltou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada.

Com o placar, o Furacão garantiu os três pontos diante de sua torcida e chegou aos 13 na tabela, se aproximando novamente do grupo de acesso à elite do futebol brasileiro.

O Athletic, sofreu sua segunda derrota consecutiva e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Operário, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no domingo (1).

Já o Athletic recebe o Cuiabá no sábado (31), às 20h30, na Arena Independência.

Ficha Técnica

Athletico 1 x 0 Athletic

Série B – 9ª rodada

Athletico: Mycael; Kauã Moares (Lucas Belezi), Habraão, Léo Pelé e Esquivel; Falcão (Alan Kardec), Felipinho e Giuliano (Patrick); Luiz Fernando (Tevis), Isaac (João Cruz) e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellmann.

Athletic: Jefferson; Douglas Silva (Andrey), Alex, Sidimar e Gelado; Diego Fumaça, Amorim (Gustavão), David Braga (Wesley) e Yuri Silva (Matheus Gonçalves); Max (Alason Carioca) e Neto Costa. Técnico: Roger Silva.

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de maio de 2025, às 16h.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS).

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS).

🖥️ VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

⚽ Gols: Renan Peixoto (13/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Odair Hellmann (CAP); Matheus Gonçalves e Wesley (ATH).

🏟️ Público: 17.854 pessoas