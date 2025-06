Athletico tropeça em casa, perde para o Atlético-GO e segue em má fase na Série B

Na noite deste domingo (8), o Furacão foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba, em partida válida pela 11ª rodada da Série B.

A derrota evidenciou o momento instável das duas equipes, que começaram a temporada como candidatas ao acesso, mas ainda não conseguiram engrenar na competição.

Ja no início da partida, aos quatro minutos. Em cobrança de escanteio pela direita, Alix Vinícius se antecipou e de cabeça, abriu o placar para o Atlético-GO.

A partir daí, o Athletico passou a controlar a posse de bola, mas teve dificuldades para penetrar o sistema defensivo do time goiano.

Sem conseguir criar chances claras, o time comandado por Odair Hellmann foi para o intervalo sob vaias da torcida presente na Arena.

Na etapa final, o Furacão voltou mais ofensivo e até balançou as redes com Léo, aos 13 minutos, mas o VAR anulou o gol por impedimento do zagueiro, que aproveitou rebote após cabeçada de Habraão no travessão.

A pressão athleticana aumentou, com Alan Kardec acertando a trave em cabeceio e Giuliano desperdiçando grande chance no rebote ao tentar um toque de calcanhar.

A insatisfação da torcida ficou evidente com os gritos de “queremos jogador”, entoados nas arquibancadas durante o segundo tempo.

Nos acréscimos, o técnico Odair Hellmann acabou expulso após reclamar com a arbitragem, refletindo a frustração com o desempenho da equipe.

Com o resultado, o Athletico permanece com 14 pontos, na 12ª colocação, e vê o G-4 se distanciar. O Atlético-GO, que não vencia há quatro rodadas, também chegou aos 14 pontos, mas aparece em 13º lugar por conta dos critérios de desempate.

O próximo compromisso do Furacão será no sábado (14), às 18h30, novamente em casa, contra o Remo. Já o Atlético Goianiense encara o Coritiba no domingo (15), às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Ficha Técnica

Athletico 0 x 1 Atlético-GO

Série B – 11ª rodada

Athletico: Mycael; Kauã Moares, Habraão, Léo Pelé e Esquivel (Fernando); Falcão (Leozinho), Felipinho (Dudu), Giuliano e Bruno Zapelli; Isaac e Renan Peixoto (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.

Atlético-GO: Lucas Barreto; Ruan Teixeira, Alix Vinícius, Walace e Guilherme Romão (Heron); Willian Maranhão, Rhaldney e Kauan (Conrado); Federico Martínez (Alejo Cruz), Sandro Lima (Caio Dantas) e Marcelinho (Luizão). Técnico: Fábio Mathias.





🗓Data e horário: domingo, 08 de junho de 2025, às 18h.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB).

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ Gols: Alix Vinicius (4/1º)

🟨 Cartões Amarelos: Felipinho, Alan Kardec, Bruno Zapelli (CAP); Léo Rosa, Conrado (ACG).