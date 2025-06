Coritiba empata com Atlético-GO em Goiânia e permanece no G4

O Coritiba voltou a decepcionar jogando fora de casa e ficou no empate sem gols com o Atlético-GO, neste domingo (15), no Estádio Antônio Accioly, pela 12ª rodada da Série B. A equipe alviverde chegou ao segundo empate consecutivo longe de Curitiba, sem balançar as redes e sem ser vazada.

Apesar do tropeço, o Coxa se mantém no G4, beneficiado pela derrota do Cuiabá por 3 a 0 para o Novorizontino. Com 21 pontos, o time paranaense ocupa a quarta colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Avaí, que encara o Volta Redonda na terça-feira (17).

O técnico Mozart promoveu mudanças na escalação, colocando Jacy improvisado na zaga e Bruno Melo na lateral, além de apostar na dupla Iury Castilho e Dellatorre no ataque. Foi justamente Dellatorre quem teve a melhor chance do primeiro tempo, mas desperdiçou de cabeça dentro da pequena área.

O destaque do Coritiba ficou mais uma vez por conta do goleiro Pedro Morisco, que garantiu o zero no placar com defesas decisivas em chutes de Alejo Cruz e Guilherme Romão. Na etapa final, o Coxa pouco criou e só levou perigo em uma cabeçada de Gustavo Coutinho, defendida por Paulo Vitor.

O jogo também marcou a estreia do atacante Clayson, que entrou no segundo tempo. João Almeida, por sua vez, só foi acionado após a lesão de Bruno Melo.

Agora, o Coritiba volta a campo no próximo domingo (22), às 16h, no Couto Pereira, em confronto direto contra o Cuiabá, rival que também luta por vaga no G4. Já o Atlético-GO recebe o Volta Redonda no mesmo dia e horário.

O empate mantém o Coxa no grupo de acesso, mas acende o alerta: são dois jogos sem vencer, sem marcar gols e dependendo dos tropeços dos adversários para seguir entre os primeiros.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 0x0 Coritiba

Série B – 12ª rodada

Atlético-GO: Paulo Vítor; Ruan Teixeira, Alix, Wallace e Guilherme Romão; Rhaldney, Willian Maranhão (Robert) e Kauan (Luizão); Marcelinho (Talisson), Sandro Lima (Caio Dantas) e Alejo Cruz (Shaylon). Técnico: Fábio Matias.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy (Tiago Coser) e Bruno Melo (João Almeida); Filipe Machado (Geovane), Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho (Clayson), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 16h.

📍 Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

🔎 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ).

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).

⚽ Gols: Nenhum.

🟨 Cartões Amarelos: Willian Maranhão e Wallace (ACG).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.