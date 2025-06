Operário e Athletico empatam em jogo agitado pela Série B

Em uma partida intensa e repleta de emoções, Operário e Athletico Paranaense empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (1º), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando abriu o placar para o Furacão, mas o time da casa virou com gols de Rodrigo Rodrigues e Marcos Paulo ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Giuliano decretou a igualdade no placar.

Operário vira com dois gols em jogadas desviadas

O primeiro tempo foi aberto e com forte vocação ofensiva dos dois lados. O Athletico foi mais eficiente nos minutos iniciais e não demorou para balançar as redes. Aos 8 minutos, Patrick encontrou Luiz Fernando, que passou entre dois defensores e finalizou — a bola desviou e tirou qualquer chance de defesa de Elias.

Atrás no placar, o Operário subiu as linhas e buscou o empate. Aos 16, após erro de saída de bola do Athletico, Thales Oleques pressionou, recuperou a posse, e Rodrigo Rodrigues arriscou de fora da área. A finalização desviou em Daniel Amorim e matou o goleiro Mycael, igualando o marcador.

A virada veio pouco depois. Aos 26 minutos, em cobrança de lateral, Zuluaga bateu para o gol, a bola explodiu em Falcão e acertou o travessão. No rebote, Marcos Paulo empurrou para as redes, aproveitando o gol aberto para virar o jogo para o Fantasma.

Giuliano deixa tudo igual para o Furacão

Na volta do intervalo, o Operário manteve o ritmo e criou boas chances, principalmente com Marcos Paulo e Mingotti, mas Mycael brilhou com boas defesas. Sentindo a pressão, o técnico Odair Hellmann mexeu no Athletico, colocando Zapelli e Giuliano — e a dupla respondeu.

Aos 16, Zapelli cruzou com precisão na área e Giuliano, de cabeça, colocou no canto, empatando novamente o jogo. Porém, pouco depois, Fransérgio cometeu falta dura, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Furacão com um a menos.

Mesmo com um jogador a mais, o Athletico teve dificuldades para furar a retranca do Operário, que se fechou bem e garantiu o ponto em casa.

Com o resultado, as duas equipes seguem lado a lado na tabela de classificação, ambas com 14 pontos. O Operário aparece na 9ª posição, enquanto o Athletico ocupa o 10º lugar. Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Atlético-GO no domingo (8), às 18h, na Ligga Arena. Já o Operário encara o Remo fora de casa, no Mangueirão, às 20h30 do mesmo dia.

FICHA TÉCNICA

Operários 2 x 2 Athletico

Campeonato Brasileiro Série B – 10ª rodada

Operário: Elias; Thales Oleques (Diogo Mateus), Joseph, Allan Godói e Cristiano; Fransérgio, Zuluaga e Boschilia (Índio); Rodrigo Rodrigues (Neto Paraíba), Daniel Amorim (Vinícius Mingotti) e Marcos Paulo (Ademílson). Técnico: Bruno Pivetti.

Athletico: Mycael, Kauã Moraes (Tevis), Léo Pelé, Habraão Lincon e Esquivel; Falcão, Felipinho, João Cruz (Giuliano) e Patrick (Bruno Zapelli); Luiz Fernando e Renan Peixoto (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de junho de 2025, às 16h

📍 Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

🏟️ Público: 6.666 pessoas (6.426 pagantes).

💸 Renda: R$ 257.880,00.

🔎 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Raphael Carlos Tavares dos Reis (RJ).

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).



⚽ Gols: Luiz Fernando (26/1º), e Giuliano (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Thales Oleques e Fransérgio (OPE) e Habraão, Luiz Fernando e Kauã Moraes (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Fransérgio (19/2º).