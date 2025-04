Coritiba quebra tabu e vence a Chapecoense pela primeira vez em Chapecó

O Coritiba fez história na tarde deste sábado ao derrotar a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá, em Chapecó, conquistando sua primeira vitória no estádio catarinense. A partida foi marcada por emoção e reviravoltas, com os gols do triunfo saindo apenas na segunda etapa. Nicolas Careca e Alex Silva balançaram as redes para o Coxa, ambos com assistências do camisa 10 Josué. Mário Sérgio descontou para os donos da casa, mas não conseguiu evitar o revés, justamente na estreia do gramado sintético da Arena Condá.

Com o resultado, o Coritiba segue com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, somando seis pontos em duas rodadas e assumindo a vice-liderança da tabela.

A primeira etapa foi de muita marcação e poucas oportunidades claras. O Coxa chegou com perigo com Ruan Assis, que finalizou na rede pelo lado de fora após jogada individual. Do outro lado, a Chape teve sua melhor chance nos pés de Marcinho, mas o meia se atrapalhou com o quique da bola dentro da área e desperdiçou a finalização.

O panorama mudou no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Nicolas Careca abriu o placar para os visitantes. Pouco depois, Alex Silva ampliou, novamente após bela assistência de Josué. Mesmo com a chuva intensa, a Chapecoense ainda conseguiu diminuir com Mário Sérgio, mas a reação parou por aí.

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Novorizontino no Couto Pereira, enquanto a Chapecoense vai ao Pará enfrentar o Paysandu, em Belém.





FICHA TÉCNICA

Chapecoense 1 x 2 Coritiba

Série B - 2ª rodada

Chapecoense: Léo Vieira; Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar; Jiménez (Marlon), Bruno Matias, Giovanni Augusto (Thomás); Dentinho (Rafael Carvalheira), Mário Sérgio e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo (Maicon) e Zeca; Machado (Geovane), Sebastián Gómez, Josué (Carlos de Pena); Ruan Assis, Nicolas Careca (Walisson) e Gustavo Coutinho (Brumado). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 16h.

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).



🔎 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA).

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).



⚽ Gols: Nicolas Careca, aos 3' do 2º T e Alex Silva, aos 13' do 2º T (CFC); Mário Sérgio, aos 32' do 2º T (CHA).



🟨 Cartões Amarelos: Jorge Jímenez, Bruno Matias, Mário Sérgio (CHA); Maicon, Nicolas Careca, Alex Silva, Ruan Assis (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Alex Silva (CFC).