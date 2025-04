Com gol nos acréscimos, Coritiba vence na estreia da Série B

Em uma tarde fria no Estádio Couto Pereira, com sensação térmica de 13ºC, o Coritiba largou com o pé direito na Série B de 2025 ao vencer o Vila Nova por 1 a 0. O gol da vitória saiu nos acréscimos da etapa final, coroando a superioridade da equipe alviverde diante de um adversário que apostou na retranca durante quase todo o confronto.

Desde o apito inicial, o Coxa demonstrou iniciativa ofensiva e organização em campo. A melhor oportunidade do primeiro tempo surgiu com Gustavo Coutinho, que finalizou com perigo e obrigou o goleiro Halls a fazer uma defesa crucial.

Na volta do intervalo, o Vila Nova até tentou esboçar uma reação, mas rapidamente voltou a recuar, reforçando a marcação no setor central. O Coritiba manteve o controle da posse de bola e seguiu pressionando, mas esbarrava na bem postada defesa goiana.

Quando o empate já parecia desenhado, a insistência do Verdão foi recompensada. Já nos acréscimos, o árbitro assinalou pênalti para o time da casa, com a intervenção do VAR, que foi convertido com precisão por Josué, garantindo os primeiros três pontos na competição.

O próximo compromisso do Coritiba será fora de casa, contra a Chapecoense, no sábado (12), às 16h.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1 x 0 Vila Nova

Série B – 1ª rodada

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Walisson), Josué; Lucas Ronier (Ruan Assis), Nicolas Careca (De Pena) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Maia e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Paulinho; Jean Mota (Diego Torres), Gabriel Silva (Ruan Ribeiro) e Júnior Todinho (Poveda). Técnico: Rafael Lacerda.

🗓️ Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 16h.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 28.406/25.652 (pagante).

💸 Renda: R$ 483.946

🔎 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP).

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandra Aires Cossette (SP).

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ Gols: Josué, aos 51' do 2ºT.

🟨 Cartões Amarelos: Alex Silva, Josué (CFC); Ruan Ribeiro, Maia (VNO).

🟥 Cartões Vermelhos: Guilherme Bossle (auxiliar, CFC).