Coritiba vence o Cuiabá e segue firme no G4

O Coritiba fez valer o mando de campo e venceu o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (22), no Couto Pereira, pela Série B. Com gols de Bruno Melo e Josué, o Verdão engata uma sequência de seis jogos sem perder, sua maior invencibilidade desde fevereiro de 2023, e chega com moral para o Atletiba do próximo sábado.

Na primeira etapa, o Coxa dominou a posse de bola, mas teve dificuldades na criação. Foram quatro finalizações, porém sem grandes sustos para o goleiro adversário. A melhor chance veio aos 13 minutos, em uma cobrança de escanteio que quase terminou em gol de Jacy.

As principais jogadas ofensivas surgiam dos pés de Iury Castilho e Lucas Ronier. Aos 30 minutos, o Coritiba construiu um bom contra-ataque, após passe em profundidade de Iury, mas Ronier não conseguiu concluir. O Cuiabá respondeu com perigo aos 33, carimbando o travessão. Aos 41, Ronier teve mais uma oportunidade, dessa vez de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo. O desempenho na etapa inicial gerou algumas vaias da torcida.

Na volta do intervalo, o técnico manteve a mesma formação, mas o cenário pouco mudou nos primeiros minutos. O alívio veio na bola parada. Após cobrança de escanteio, Maicon cabeceou e Bruno Melo, bem posicionado, empurrou para as redes, abrindo o placar. Pouco depois, Josué acertou um belo chute de fora da área e decretou a vitória alviverde.

O triunfo leva o Coxa à terceira colocação, com 24 pontos. O próximo compromisso é de peso: o clássico contra o Athletico, na Arena da Baixada, no sábado.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

13ª rodada

Coritiba 2×0 Cuiabá

Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebá Gómez (De Pena), Filipe Machado e Josué (Everaldo); Iury Castilho (Wallisson), Lucas Ronier (Clayson) e Dellatorre (Coutinho). Técnico: Mozart.

Cuiabá

Matheus Pasinato; Léo Ataíde, Bruno Alves, Alan Empereur e Marcelo; Lucas Mineiro, Patrick de Lucca (David) e Max (Victo Bárbara); Jadson (Gabriel Mineiro), Juan Christian (Calebe) e Derik Lacerda. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Couto Pereira (Curitiba – PR)

Público pagante: 20.017 pessoas

Público total: 22.000

Renda: R$ 463.556,00

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Bruno Melo (CFC), aos 15 do 2º; Josué (CFC), aos 31/2º

Cartões amarelos: Jadson (CUI).