Coritiba sai na frente, mas cede a virada para a Ferroviária

O Coritiba desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B ao sofrer uma virada dolorosa para a Ferroviária por 2 a 1, nesta sexta-feira (2), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

O time paranaense dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Gustavo Coutinho, mas sofreu um apagão na etapa final, recuou demais e viu Carlão marcar duas vezes para a equipe da casa, decretando o revés coxa-branca.

Com o resultado, o Coxa estaciona nos 10 pontos e cai para a quarta posição, podendo até deixar o G4 ao fim da sexta rodada. Já a Ferroviária ganha fôlego e chega aos 9 pontos e mostra força jogando em casa.

O Coritiba começou bem, aproveitou erro do goleiro adversário e marcou aos 18 minutos. Até então, a melhor defesa da competição juntamente com a própria Ferroviária se impunha. Mas a postura mudou drasticamente no segundo tempo. O time recuou, abdicou do ataque e foi castigado. Carlão empatou aos 18 minutos e virou aos 35, em noite de protagonismo grená.

Agora, o Coxa terá a missão de se reerguer fora de casa novamente no próximo sábado (10), quando encara o Goiás, às 18h30 no estádio da Serrinha em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária 2 x 1 Coritiba

Série B – 6ª rodada

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo (Zé Mário); Ricardinho, Alencar (Thiago Lopes) e Netinho; Juninho (Igor Bolt), Ian Luccas (Albano) e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado (Geovane), Sebastián Gómez e Walisson (Vini Paulista); Lucas Ronier (RUan Assis), Josué (De Pena) e Gustavo Coutinho (Brumado). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 2 de maio de 2024, às 21h35.

📍 Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

🔎 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

🚩 Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA).

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

⚽ Gols: Gustavo Coutinho, aos 18' do 1º T (CFC); Carlão, aos 18' e 35' do 2º T (FER).

🟨 Cartões Amarelos: Eric Melo (FER); Josué, Lucas Ronier, Bruno Melo (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.