Coritiba tropeça diante do Remo e sofre derrota inédita em Belém

O Coritiba foi superado pelo Remo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (22), no estádio Mangueirão, em Belém, em confronto que marcou a primeira vitória da equipe paraense sobre o clube alviverde na história. O atacante Pedro Rocha balançou as redes nos minutos finais da etapa inicial, aproveitando uma rara oportunidade em meio a um duelo de forte marcação.

Apesar de maior volume ofensivo e controle da posse de bola, principalmente no primeiro tempo, o Coritiba não conseguiu transformar a superioridade em gols. Gustavo Coutinho chegou a assustar com uma bola no travessão, mas foi o Remo que soube ser eficiente em um contra-ataque mortal, resultado de um erro na saída de bola do adversário.

No segundo tempo, o panorama seguiu semelhante: o Coxa manteve o domínio territorial, mas encontrou muitas dificuldades para romper a linha defensiva bem postada dos donos da casa. Sem conseguir criar lances de real perigo, o time paranaense acabou saindo de campo derrotado, novamente esbarrando em times com estilo mais fechado.

Na próxima rodada, o Coritiba tenta se recuperar diante do Operário, no sábado (26), no Couto Pereira. O Remo, por sua vez, visita o Criciúma, em Santa Catarina, na sexta-feira (25), em busca de mais um bom resultado para embalar na competição.

FICHA TÉCNICA

Remo 1 x 0 Coritiba

Série B – 4ª rodada

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Reynaldo, Klaus e Alan Rodríguez; Luan (Madison), Dodô (Pavani) e Jaderson (Adaílton); Pedro Rocha, Janderson e Felipe Vizeu (Pedro Castro). Técnico: Daniel Paulista.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva (João Almeida), Guilherme Aquino, Bruno Melo e Guilherme Aquino; Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Carlos de Pena) e Josué; Lucas Ronier, Walisson (Vini Paulista) e Gustavo Coutinho (Júnior Brumado). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 21h30.

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA).



🔎 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP).

🚩 Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandra Aires Cossette (SP).

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).



⚽ Gols: Pedro Rocha, aos 47' do 1º T (REM).



🟨 Cartões Amarelos: Marcelinho e Alan Rodríguez (REM); Lucas Ronier, Sebastián Gómez (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Não houve.