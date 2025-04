Athletico vence Criciúma e assume liderança da Série B

O Athletico conquistou mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Criciúma por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (10), na Ligga Arena, em Curitiba.

O confronto abriu a segunda rodada da competição e garantiu ao Furacão a liderança provisória, com seis pontos somados em duas partidas.

A equipe da casa dominou as ações ofensivas no primeiro tempo e não demorou a criar chances. Logo aos 8 minutos, Alan Kardec aproveitou cruzamento de Palacios e cabeceou com perigo, mas a bola saiu pela linha de fundo. A resposta do Criciúma veio três minutos depois, com Morelli arriscando uma bicicleta que passou longe do gol.

Com maior controle da posse de bola, o Athletico seguiu pressionando. Aos 19, Luiz Fernando finalizou de fora da área, exigindo boa defesa do goleiro Kauã. Dois minutos depois, Palacios cruzou novamente pela direita e encontrou Alan Kardec, que desta vez não desperdiçou: 1 a 0 para o Furacão.

Na segunda etapa, o ritmo caiu e as oportunidades foram mais escassas. O Criciúma tentou reagir aos 11 minutos, com Talisson invadindo a área, mas a defesa paranaense conseguiu bloquear o chute.

O empate dos visitantes veio aos 30 minutos, em uma cobrança de falta precisa de Marcelo Hermes, após Léo cometer infração perto da área. O golaço renovou o ânimo do Tigre, mas por pouco tempo.

Aos 37 minutos, o Athletico retomou a vantagem. Após cobrança de escanteio de Isaac, Renan Peixoto cabeceou, Kauã defendeu parcialmente, e no rebote, Palacios empurrou para o fundo da rede, garantindo a vitória rubro-negra.

Com o resultado, o Athletico-PR chega a seis pontos e ocupa a primeira colocação da tabela. Já o Criciúma segue sem pontuar e figura na 19ª posição.

Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o Cuiabá, fora de casa, na terça-feira (15), às 19h, na Arena Pantanal. O Criciúma, por sua vez, busca a recuperação diante do Athletic-MG, em casa, na quinta-feira (17), às 20h.





Ficha Técnica

Athletico 2 x 1 Criciúma

Série B – 2ª rodada

Athletico: Mycael; Palacios, Habraão, Léo Pelé e Fernando; Raul, Felipinho (Patrick) e Bruno Zapelli (Giuliano); Kevin Velasco (Isaac), Luiz Fernando (Falcão) e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Maurício Barbieri.

Criciúma: Kauã; Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade (Hudson), Morelli (Jhonata Robert) e Fellipe Mateus (Juninho); Talisson (Gabriel Barros), Werik Popó (Neto Pessoa) e Diego Gonçalves. Técnico: Zé Ricardo.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 19h.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

🚩 Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Leonardo Henrique Pereira (MG).

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

⚽ Gols: Alan Kardec (27/1º) e Palacios (38/2º); Marcelo Hermes (30/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Léo, Patrick (CAP); Rodrigo, Luciano Castán (CRI).

🏟️ Público: 15.390 pessoas.