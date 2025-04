Coritiba vence Operário e chega no G4

O Coritiba voltou a jogar bem e venceu o Operário por 2x0, neste sábado (26), no Couto Pereira, pela quinta rodada da Série B. Com um primeiro tempo muito positivo, o Coxa construiu com naturalidade o resultado, com gols de Gustavo Coutinho e Josué.

O resultado fez o Alviverde chegar aos dez pontos e não só retornar ao G4, como também pular para a vice-liderança, enquanto o Fantasma é o 15º colocado, com apenas quatro pontos.

Coritiba domina o primeiro tempo

À exceção dos primeiros minutos, quando demorou para se encontrar, o Coritiba dominou quase todo o primeiro tempo. Levou poucos sustos, em dois chutes de Boschilia, que pararam em defesas seguras de Pedro Rangel. De resto, o Coxa se manteve no campo ofensivo, chegando constantemente à área do Operário.

E quando acertou a jogada, o Alviverde foi letal. Com 18 minutos, já vencia por 1x0. Zeca cruzou pela direita e encontrou Gustavo Coutinho completamente sozinho por trás da marcação na área. O camisa 91 nem precisou sair do chão para cabecear para o fundo das redes e desencantar nessa Série B.

Com a vantagem, o Coritiba teve ainda mais espaço, diante de uma tentativa do Fantasma de buscar o empate - justamente no momento das finalizações de Boschilia -. Na reta final. Josué mudou de função e, ao invés de garçom, virou homem de área. Aos 42, tentou de peixinho aproveitar cruzamento de Sebastian Gómez e parou em grande defesa de Elias. Três minutos depois, Lucas Ronier cruzou pela esquerda, Gustavo Coutinho, dentro da área, ajeitou de cabeça e Josué apareceu pegando de primeira para ampliar o marcador.

Segundo tempo sem muita emoção

O segundo tempo começou de forma semelhante, com o Operário tentando o primeiro gol e partindo para cima. A diferença é que com uma vantagem tranquila no marcador, o Coritiba já não pisava tanto no acelerador quando tinha a posse de bola.

O reflexo disso foi uma etapa final bem menos intensa, com poucas jogadas em velocidade e mais disputas no meio-campo. E como a pressa era do Fantasma, cabia ao Coxa fechar os espaços, deixando o adversário ansioso com o passar do tempo e errando muitos lances, sem sequer esboçar uma tentativa de impedir o resultado do Alviverde, que se reencontrou com as vitórias.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2 x 0 Operário

Série B – 5ª rodada

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Guilherme Aquino; Machado (Geovane), Sebastián Gómez e Josué (De Pena); Lucas Ronier, Walisson (Vini Paulista) e Gustavo Coutinho (Brumado). Técnico: Mozart.

Operário: Elias; Diogo Mateus (Thales Oleques), Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Índio (Zuluaga) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo), Vinicius Mingotti (Daniel Amorim) e Allano (Ademilson). Técnico: Bruno Pivetti

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de abril de 2025, às 16h.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 20.921 pagantes/23.542 total.

💸 Renda: R$ 427.781,00.



🔎 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC).

🚩 Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (SC).

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).



⚽ Gols: Coutinho, aos 19' do 1º T, Josué, aos 46' do 1º T (CFC).



🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Feliciano, Jacy, Índio (OFE); Walisson (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.