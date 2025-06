Coritiba vence o Athletico e assume a liderança da Série B

Em um clássico de fortes emoções e clima tenso dentro e fora de campo, o Coritiba levou a melhor sobre o Athletico e assumiu, de forma provisória, a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes da bola rolar, o clássico já havia sido marcado por cenas lamentáveis de violência entre torcedores dos dois clubes, ocorridas nas proximidades do estádio.





Dentro de campo, o primeiro tempo foi equilibrado, com o Athletico tomando a iniciativa nos 20 minutos iniciais. A equipe rubro-negra chegou com perigo em finalizações de Felipinho e Patrick, ambas defendidas por Pedro Morisco.

O Coritiba, encontrou dificuldades para superar a marcação adversária e pouco criou ofensivamente.

Na etapa final, o jogo manteve o mesmo panorama até o gol do Coritiba, que mudou o ritmo da partida.

O gol da partida foi marcado por Sebastián Gómez, aos 18 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio. A bola ficou viva na área após desvio de cabeça do zagueiro Maicon, e sobrou para o colombiano acertar o ângulo do goleiro Mycael.

Atrás no placar, o Athletico intensificou a pressão, mas acabou abrindo espaço para os contra-ataques do rival.

O Furacão não conseguiu ameaçar o gol coxa-branca com efetividade.





Com a vitória, o Coritiba chegou a 27 pontos e se isolou na liderança provisória da Série B, um ponto à frente do Goiás (26) e dois à frente do Novorizontino (25), que ainda jogam neste domingo pela 14ª rodada.

O Goiás enfrenta a Chapecoense fora de casa, enquanto o Novorizontino recebe o Amazonas.

O Athletico, está com 20 pontos e caiu para a oitava colocação. O time vinha embalado por duas vitórias e buscava entrar no G-4, mas acabou frustrando seus torcedores.

O resultado amplia o jejum do Furacão no clássico: já são quatro Atletibas sem vitória, sendo o último triunfo rubro-negro registrado ainda no Brasileirão de 2023.

O Coritiba, com o resultado, chegou a 138 vitórias no confronto, contra 115 do Athletico e 106 empates.





Próximos compromissos

Na sequência da Série B, o Coritiba volta a campo na sexta-feira (5/7), quando recebe o Volta Redonda no estádio Couto Pereira. Já o Athletico viaja até Manaus para enfrentar o Amazonas no sábado (6/7), pela 15ª rodada.





FICHA TÉCNICA

Athletico 0 x 1 Coritiba

Série B – 14ª rodada

Athletico: Mycael; Lucas Belezi, Habraão (Leozinho) e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick (João Cruz), Giuliano (Bruno Zapelli) e Lucas Esquivel; Alan Kardec (Renan Peixoto) e Luiz Fernando (Tevis). Técnico: Odair Hellmann.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué Pesqueira (Carlos de Pena); Iury Castilho (Clayson), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de junho de 2025, às 16h.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Raphael Claus (SP).

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Lima (SP).

🖥️ VAR: Márcio Henrique de Gois (MG).

⚽ Gols: Sebastián Gómez (CFC), aos 18′ do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: João Cruz (CFC).

🏟️ Público: 40.214 presentes.