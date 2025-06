Athletiba Histórico: Elas no Comando do Clássico!

A UniFM 94.5, rádio reconhecida por sua inovação e compromisso com a diversidade, em parceria com a D+ Comunicação, realizará uma cobertura inédita no jornalismo esportivo do Paraná: a transmissão do primeiro clássico Athletiba da Série B deste ano será conduzida integralmente por uma equipe feminina, pela primeira vez em uma rádio FM.

A partida entre Athletico e Coritiba, marcada para sábado (28), às 18h30, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série B, contará com narradora, comentarista e repórter mulheres, promovendo um marco significativo na representatividade das mulheres na comunicação esportiva, tradicionalmente dominada por homens.

O projeto faz parte do Total Esporte - Aqui é Diversidade, coordenado pelos jornalistas Dimas Rodrigues e Saul Dorval, e tem como objetivo ampliar as oportunidades para profissionais femininas na área.

A equipe será formada pelas jornalistas Cibele Fontanella, Daiane Figueiró, Letícia Cabral e pela ex-jogadora da Seleção Brasileira Ângela Márcia.

“O futebol precisa de mais vozes femininas e nada melhor do que reservar o maior clássico do Estado para que elas brilhem e desfrutem deste momento histórico”, destaca Dimas Rodrigues, gestor da D+ Comunicação e coordenador do Esporte da UniFM.





Equipe feminina que fará a transmissão do Athletiba. Foto: Divulgação