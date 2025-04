Athletico vence CRB e assume a liderança da Série B

O Athletico venceu o CRB por 2 a 0 neste domingo (20/04), em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba.

O time da casa abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após cruzamento preciso de Esquivel, Alan Kardec aproveitou a chance e, de primeira, mandou a bola para o fundo das redes.

O CRB tentava explorar os contra-ataques, mas o time visitante falhava nas finalizações e não conseguiu ameaçar o gol adversário.

O Athletico, apos o gol pareceu administrar a vantagem no placar, controlando o ritmo da partida.

Na segunda etapa, o time da casa se concentrou em cadenciar o jogo, enquanto o CRB seguia buscando maneiras de superar a defesa rubro-negra.

Mas aos 36 minutos, Renan Peixoto recebeu passe de Tevis e ampliou a vantagem do Athletico, selando a vitória.

Com o triunfo, o Athletico-PR chegou aos nove pontos e assumiu temporariamente a liderança da Série B. Já o CRB, com a mesma pontuação, caiu para a terceira posição.

Na próxima rodada, o Athletico-PR enfrentará o Novorizontino na quinta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi.

O CRB, por sua vez, joga contra o Paysandu no sábado (26), às 19h, no Mangueirão. Ambas as partidas são válidas pela sequência da competição.

FICHA TÉCNICA

Athletico 2x0 CRB

Série B – 4ª rodada

Athletico: Mycael; Palacios, Habraão, Léo Pelé e Lucas Esquivel (Tobias Figueiredo); Falcão, Felipinho (Patrick) e Bruno Zapelli (Tevis); Luiz Fernando (Kevin Velasco), Alan Kardec (Renan Peixoto) e Isaac. Técnico: Maurício Barbieri.

CRB: Matheus Albino; Hayner (Mikael), Henri, Anderson Jesus (Darlisson) e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Fernando Henrique (Thiaguinho); Douglas Baggio (David da Hora), Bruno Herculano (Daniel Lima) e Danielzinho. Técnico: Eduardo Barroca.

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 19h.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

🖥️ VAR: Philip George Bennett (RJ).

⚽ Gols: Alan Kardec (CAP), aos 5' do 1º tempo, e Renan Peixoto (CAP), aos 36' do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Hayern, Anderson Jesus, Higor Meritão e Darlisson (CRB); Bruno Zapelli (CAP).

🏟️ Público: 23.230 pessoas.