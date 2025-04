Novorizontino vence Athletico e agita parte de cima da tabela

O Novorizontino conquistou uma vitória importante na noite desta quinta-feira (24), ao derrotar o Athletico-PR por 2 a 1 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense não conseguiu apresentar um bom futebol e sofreu com a intensidade imposta pelos donos da casa. O destaque da partida foi Pablo Dyego, que saiu do banco de reservas logo nos primeiros minutos, substituindo o lesionado Robson, e marcou os dois gols do triunfo paulista.

O primeiro gol do atacante aconteceu ainda na etapa inicial, após jogada ensaiada: Igor Formiga cruzou, a bola desviou e sobrou para Pablo Dyego abrir o placar. O Athletico até balançou as redes aos 23 minutos com Luiz Fernando, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, o Furacão começou pressionando e quase empatou com Tevis, que carimbou a trave em um chute dentro da área. A igualdade veio aos 18 minutos, com Luiz Fernando ajeitando de cabeça para Renan Peixoto, que finalizou forte e empatou o duelo.

Mas o Novorizontino respondeu rapidamente. Aos 28 minutos, em contra-ataque veloz, Luís Oyama cruzou na área e encontrou novamente Pablo Dyego, que bateu firme e recolocou os donos da casa em vantagem.

Aos 36 minutos, Palacios foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com um a menos, o time visitante não conseguiu reagir, e o Novorizontino garantiu os três pontos diante da sua torcida.

Apesar do tropeço, o Athletico segue na liderança da Série B, com nove pontos, somados em duas vitórias e três empates, levando vantagem no saldo de gols. O Novorizontino, com a mesma pontuação, entra no G-4 de forma provisória.

As equipes voltam a campo no dia 4 de maio, pela sexta rodada da competição. O Novorizontino visita o Atlético-GO às 16h, no estádio Antônio Accioly, enquanto o Athletico-PR recebe o Botafogo-SP na Ligga Arena, às 18h.

Antes ambos disputam partidas pela terceira fase da Copa do Brasil. O Novorizontino encara o Corinthians, e o Athletico enfrenta o Brusque, com jogos de ida marcados para o meio da próxima semana.

Ficha Técnica

Novorizontino 2 x 1 Athletico

Série B – 5ª rodada

Novorizontino: Airton; Rafael Donato, Dantas e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Marlon, Luís Oyama e Patrick Brey; Matheus Frizzo (Nathan Fogaça), Waguininho e Robson (Pablo Dyego). Técnico: Umberto Louzer.

Athletico: Mycael; Hayen Palacios, Habraão, Léo Pelé e Esquivel; Falcão (Raul), Felipinho (Patrick) e Bruno Zapelli; Luiz Fernando (Kevin Velasco), Isaac (Tevis) e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Lucho González.

🗓️ Data e horário: quinta, 24 de abril de 2025, às 21h35.

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

🔎 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL).

🖥️ VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG).

⚽ Gols: Pablo Dyego (10/1º e 28/2º); Renan Peixoto (18/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Bruno Zapelli, Hayen Palacios (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Hayen Palacios (CAP).

🏟️ Público: 817 pessoas.