Suposta camisa vermelha da Seleção Brasileira

A divulgação de uma possível nova camisa vermelha da Seleção Brasileira provocou forte repercussão nas redes sociais.

Segundo levantamento da consultoria Quaest, 90% das reações foram negativas.

A maioria dos internautas rejeitou a ideia de uma mudança nas cores tradicionais do uniforme da seleção, historicamente associadas à bandeira do Brasil: amarelo, verde, azul e branco.

A proposta da camisa vermelha foi vista como uma quebra da identidade visual da equipe, gerando críticas em massa.

De acordo com a Quaest, entre os dias 28 e 29 de abril, até as 19h, foram registradas cerca de 24 milhões de menções ao assunto, com um alcance estimado de 43 milhões de visualizações.

A média diária de interações sobre o tema chegou a 13 milhões.

O monitoramento abrangeu as principais plataformas digitais, como X (antigo Twitter), Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr e YouTube, além de portais de notícias.

Diante da grande repercussão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou oficialmente por meio de nota.

No comunicado, a entidade destacou que respeita o próprio estatuto, que proíbe o uso de uniformes fora das cores da bandeira do Brasil em partidas oficiais.

A sinalização indica que, mesmo diante de testes ou propostas alternativas, a camisa vermelha não deve ser utilizada em jogos da Seleção.